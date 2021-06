EK kort: Oude krijger Chiellini traint (net op tijd?) weer mee met Italië

16:01

16 uur 01. Chiellini traint weer. Giorgio Chiellini heeft vandaag opnieuw deelgenomen aan een groepstraining van ItalIë. De Italianen bereiden hun 1/8e finale voor tegen Oostenrijk, morgenavond op Wembley. De 36-jarige centrale verdediger herstelt van een dijbeenblessure. Hij werkte in Firenze grote delen van de laatste training af. Het is nog niet duidelijk of Chiellini in aanmerking komt voor een basisplaats. Chiellini viel vorige week woensdag in de tweede groepsmatch tegen Zwitserland al vroeg geblesseerd uit. Na 24 minuten werd hij gewisseld. Rechtsachter Alessandro Florenzi zal er tegen de Oostenrijkers zeker niet bij zijn. De speler van PSG liep in de openingswedstrijd tegen Turkije een contractuur in zijn rechterkuit op. Vrijdag trainde hij niet mee met de groep. Giovanni di Lorenzo is normaal gezien zijn vervanger. .