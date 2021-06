EK Kort: Mbappé beledigd in Puskas Arena, Duitse blessurezorgen

12:02

12 uur 02. Beledigingen aan adres Mbappé in Puskas Arena. Kylian Mbappé kreeg het gisteren in de Puskas Arena geregeld hard te verduren van de lokale fans. Wanneer de Franse aanvaller aan de bal kwam, waren er vanuit Hongaarse hoek geregeld apengeluiden te horen. Naast Mbappé, wiens vader van Kameroense afkomst is, waren er ook beledigingen aan het adres van Karim Benzema te horen. Hij heeft Algerijnse roots. Het publiek in Boedapest liet zich ook in de eerste groepswedstrijd van Hongarije, afgelopen dinsdag tegen Portugal, al horen. Er was toen veel vijandigheid ten opzichte van Cristiano Ronaldo. De Puskas Arena is het enige stadion op dit EK waarbij de capaciteit volledig benut kan worden met meer dan 55.000 fans. Hongarije is in het verleden door de voetbalautoriteiten geregeld gestraft voor racisme bij fans. Of de UEFA nu onderzoek gaat doen, is nog niet duidelijk. .