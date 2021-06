EK kort: Herstelde Verratti traint mee bij Italië, De Ligt voelt zich speelklaar

15:23 15 uur 23. De Ligt voelt zich speelklaar. Matthijs de Ligt zal beschikbaar zijn voor de tweede groepsmatch van Nederland, donderdagavond tegen Oostenrijk. "Hij heeft opnieuw vol kunnen meetrainen", deelde ploegmaat Stefan de Vrij mee op de dagelijkse persconferentie. "Hij voelt zich klaar." De Ligt miste de eerste match van Oranje tegen Oekraïne (3-2). De verdediger kampte met een blessure aan de lies vorige week. Nederlands bondscoach De Boer wou geen risico's nemen met de verdediger, waar - door het EK-forfait van Virgil van Dijk - erg veel van verwacht wordt bij onze noorderburen. . De Ligt voelt zich speelklaar Matthijs de Ligt zal beschikbaar zijn voor de tweede groepsmatch van Nederland, donderdagavond tegen Oostenrijk. "Hij heeft opnieuw vol kunnen meetrainen", deelde ploegmaat Stefan de Vrij mee op de dagelijkse persconferentie. "Hij voelt zich klaar." De Ligt miste de eerste match van Oranje tegen Oekraïne (3-2). De verdediger kampte met een blessure aan de lies vorige week. Nederlands bondscoach De Boer wou geen risico's nemen met de verdediger, waar - door het EK-forfait van Virgil van Dijk - erg veel van verwacht wordt bij onze noorderburen.

15:01 15 uur 01. Verratti sluit opnieuw aan bij Italië. Marco Verratti is opnieuw aangesloten op training bij Italië, na een afwezigheid van vijf weken wegens een bij PSG opgelopen knieblessure. Hij lijkt speelklaar voor het tweede groepsduel van La Squadra, woensdagavond in Rome tegen Zwitserland. Zondag en maandag trainde Verratti met de selectie van bondscoach Roberto Mancini mee. Zaterdag had hij al twintig speelminuten gekregen in een oefenwedstrijd tussen de Italiaanse reservespelers en een jongerenteam van Pescara. Een dag eerder had Italië het EK-openingsduel tegen Turkije met 0-3 gewonnen. Door het 1-1 gelijkspel tussen Zwitserland en Wales staan ze zo nu al op een zucht van de tweede ronde.



14:30 14 uur 30. Slovaken spelen voetbal-croquet op training. Slovaken spelen voetbal-croquet op training

12:57 12 uur 57. Kulusevski vrijdag paraat? Zweden hoopt vrijdag in de tweede groepsmatch tegen Slovakije een beroep te kunnen doen op Dejan Kulusevski. De 21-jarige winger van Juventus testte vorige week positief op corona, maar staat volgens zijn coach dicht bij een comeback.



"Er volgt nog een laatste test om na te gaan of hij in perfecte gezondheid is en ik verwacht dat hij woensdag aansluit op training", zegt bondscoach Janne Andersson.



Een plek op de bank lijkt vrijdag in Sint-Petersburg wel het hoogst haalbare voor het Zweedse toptalent, bij Juventus afgelopen seizoen goed voor 7 goals en 7 assists in 47 matchen.

12:52 12 uur 52. UEFA opent onderzoek tegen Arnautovic. De UEFA heeft aangekondigd een disciplinair onderzoek op te starten tegen Marko Arnautovic (zie ook hieronder). De 32-jarige aanvaller zou zondag na zijn treffer tegen Noord-Macedonië tegenstander Ezgjan Alioski hebben beledigd en racistische uitspraken hebben gedaan.



De 32-jarige aanvaller zou zondag na zijn treffer tegen Noord-Macedonië tegenstander Ezgjan Alioski hebben beledigd en racistische uitspraken hebben gedaan.



12:00 12 uur . Ronaldo is niet gediend met flesjes cola op de persconferentie: “Drink water!”. Ronaldo is niet gediend met flesjes cola op de persconferentie: “Drink water!”

11:54 11 uur 54. Engeland wisselt van doelman. Dean Henderson verlaat de Engelse selectie. De doelman van Manchester United blijft last hebben van zijn heup en houdt de rest van het EK noodgedwongen voor bekeken.



Omdat selecties op elk tijdstip tijdens dit EK keepers wegens medische redenen mogen vervangen, komt Aaron Ramsdale bij de groep. Het sluitstuk van Sheffield United moet uiteraard eerst de nodige coronatests ondergaan.

08:38 08 uur 38. Noord-Macedonië wil straf voor Arnautovic. De voetbalbond van Noord-Macedonië heeft bij de UEFA gevraagd om een straf voor Marko Arnautovic. De Oostenrijker gedroeg zich niet netjes na de 3-1 tegen Noord-Macedonië.



Gezegd werd dat Arnautovic zijn tegenstander Ezgjan Alioski van Noord-Macedonië beledigd zou hebben en racistische uitspraken zou hebben gedaan. "Ik ben geen racist en zal het ook nooit zijn", weerlegt Arnautovic de aantijgingen.



Niettemin heeft Noord-Macedonië een officiële brief aan de UEFA gericht "waarin we de strengste straf vragen voor de Oostenrijkse international. Iedereen is altijd tegen nationalisme, discriminatie en alle andere vormen van belediging die niet passen bij de waarden van het voetbal, waar we allemaal voor zeggen te staan", meldt de bond.