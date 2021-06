EK kort: Gündogan en Rüdiger ontbreken op training, Bale wil international blijven

De Spaanse selectie is in Kopenhagen. 14 uur 36.

Zo moesten Antonio Rüdiger (verkouden) en Ilkay Gündogan (hoofdblessure) een van de voorbereidende trainingen laten schieten. Allebei zullen ze wel mee de verplaatsing naar Londen maken. Het is nog afwachten of ze ook in de basis kunnen starten.

Dinsdagavond staat op Wembley de kraker tussen Engeland en Duitsland op het programma. De Duitsers kennen geen zorgeloze aanloop richting het duel.

Gareth Bale heeft geen zin in vragen over zijn toekomst, en trapt het dan maar af

12 uur 33. Bale: "Ik blijf voor Wales spelen". Gisteren liep een ontstemde Gareth Bale weg van een journalist die hem de vraag stelde of er met de uitschakeling van Wales op het EK ook een einde gekomen is aan zijn interland-carrière. Bale had duidelijk genoeg van het constante gepeuter naar zijn toekomst, want dit soort vragen had hij ook de dagen ervoor meermaals gekregen. Op de Welshe zender S4C toont de bijna 32-jarige aanvaller zich wat spraakzamer. "Ik wil blijven spelen", zegt Bale. "Ik zal voor Wales uitkomen tot de dag dat ik stop met voetballen." .