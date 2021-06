EK Kort: Griezmann steunt Benzema: "Als hij 1 goal maakt, zal de rest snel volgen"

15:32 15 uur 32. Griezmann: "Benzema heeft die eerste goal nodig". Karim Benzema beleefde nog niet veel plezier aan zijn terugkeer bij de Franse nationale ploeg. In de 4 wedstrijden die de spits van Real Madrid de voorbije weken met Les Bleus afwerkte, kwam hij niet tot scoren. "Hij geniet de volle steun van staf en spelers", zo verzekerde zijn spitsbroeder Antoine Griezmann, daags na het teleurstellende 1-1 gelijkspel tegen Hongarije. "Hij heeft zin om te scoren zoals Mbappé en ik. Je hebt dat nodig om bevrijd te kunnen spelen", vertelde Griezmann, die in Boedapest zijn eerste goal van het toernooi maakte. "Eens hij er eentje inlegt, zullen de andere goals snel volgen. Het vervelendste zou zijn als je geen kansen krijgt, maar dat is niet het geval." Benzema houdt Olivier Giroud op de bank. Volgens Griezmann gaat die goed met de situatie om. "Ik zit met hem aan tafel, die jongen lacht altijd. In de kleedkamer en op het veld geeft hij alles. Het is uitzonderlijk zo'n spits te hebben want het is voor hem evenmin gemakkelijk. We weten dat hij klaar is om het verschil te maken. Het is prachtig wat hij voor de groep doet." . Griezmann: "Benzema heeft die eerste goal nodig" Karim Benzema beleefde nog niet veel plezier aan zijn terugkeer bij de Franse nationale ploeg. In de 4 wedstrijden die de spits van Real Madrid de voorbije weken met Les Bleus afwerkte, kwam hij niet tot scoren.

"Hij geniet de volle steun van staf en spelers", zo verzekerde zijn spitsbroeder Antoine Griezmann, daags na het teleurstellende 1-1 gelijkspel tegen Hongarije. "Hij heeft zin om te scoren zoals Mbappé en ik. Je hebt dat nodig om bevrijd te kunnen spelen", vertelde Griezmann, die in Boedapest zijn eerste goal van het toernooi maakte.

"Eens hij er eentje inlegt, zullen de andere goals snel volgen. Het vervelendste zou zijn als je geen kansen krijgt, maar dat is niet het geval."

Benzema houdt Olivier Giroud op de bank. Volgens Griezmann gaat die goed met de situatie om. "Ik zit met hem aan tafel, die jongen lacht altijd. In de kleedkamer en op het veld geeft hij alles. Het is uitzonderlijk zo'n spits te hebben want het is voor hem evenmin gemakkelijk. We weten dat hij klaar is om het verschil te maken. Het is prachtig wat hij voor de groep doet."

15:25 15 uur 25. De Boer zal ploeg op 2 plaatsen wisselen. De Nederlandse bondscoach Frank de Boer gaat zijn basisploeg voor het laatste groepsduel op het EK tegen Noord-Macedonië niet helemaal door elkaar gooien. "Ik ga twee wissels toepassen. Jullie mogen zelf speculeren om wie het gaat", zei hij op een persconferentie.

"We hebben genoeg ruimte om op volle sterkte de achtste finale in te gaan", zei De Boer, die niet wilde zeggen of hij rekening gaat houden met de gele kaart die Marten de Roon achter zijn naam heeft staan. De 30-jarige middenvelder van Atalanta is na een volgende kaart geschorst. "Jullie zullen maandag zien of ik daar rekening mee houd", zei de bondscoach.

12:02 12 uur 02. Beledigingen aan adres Mbappé in Puskas Arena. Kylian Mbappé kreeg het gisteren in de Puskas Arena geregeld hard te verduren van de lokale fans. Wanneer de Franse aanvaller aan de bal kwam, waren er vanuit Hongaarse hoek geregeld apengeluiden te horen.

Naast Mbappé, wiens vader van Kameroense afkomst is, waren er ook beledigingen aan het adres van Karim Benzema te horen. Hij heeft Algerijnse roots.



Het publiek in Boedapest liet zich ook in de eerste groepswedstrijd van Hongarije, afgelopen dinsdag tegen Portugal, al horen. Er was toen veel vijandigheid ten opzichte van Cristiano Ronaldo.





De Puskas Arena is het enige stadion op dit EK waarbij de capaciteit volledig benut kan worden met meer dan 55.000 fans.

Hongarije is in het verleden door de voetbalautoriteiten geregeld gestraft voor racisme bij fans. Of de UEFA nu onderzoek gaat doen, is nog niet duidelijk.

11:59 11 uur 59. Hongaarse aanvoerder paraat tegen Duitsland. Hongarije is nog in de running in de groep des doods na de 1-1 tegen Frankrijk gisteren. Aanvoerder Adam Szalai zal speelklaar raken voor het beslissend duel met Duitsland.



De 33-jarige aanvaller moest gisteren al in de 1e helft gewisseld worden na een slag op zijn hoofd. Onderzoeken in het ziekenhuis wezen op niets ernstigs.