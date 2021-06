EK kort: Franse voorzitter wil "goed gesprek" met Deschamps

21:19 21 uur 19. EK voetbal 2020 Groep F was letterlijk de Groep des Doods: geen enkele kwartfinalist

Benzema: "Komen sterker terug". Karim Benzema speelde diep in de Franse spits een goed EK. Met twee goals leek hij Frankrijk naar de kwartfinales te brengen, maar Zwitserland stak daar nog een stokje voor. De goalgetter van Real Madrid gelooft dat Les Bleus terug zullen slaan. "Niets is gemakkelijk, maar we blijven vechten om de toekomst voor te bereiden en sterker terug te keren", schrijft Benzema op Twitter. "Ik had jullie graag nog lang doen zinderen. Bedankt voor jullie steun, bedankt voor de kracht die jullie me hebben gegeven."

Franse bondsvoorzitter: "Gesprek met Didier Deschamps is nodig". Noël Le Graët, de voorzitter van de Franse voetbalfederatie FFF, wil daags na de dramatische uitschakeling van Frankrijk in de achtste finales van het EK voetbal tegen Zwitserland geen grote uitspraken doen over de toekomst van Didier Deschamps als bondscoach. Frankrijk pikt in september de draad weer op met de kwalificaties richting het WK 2022. Of dat met Deschamps aan het roer is moet nog blijken. Le Graët liet van zijn kant in de Franse pers wel verstaan dat hij niet denkt dat de pijnlijke exit een verdere samenwerking onmogelijk maakt, "al is een goed gesprek met Didier wel nodig." "De kwartfinales niet bereiken is uiteraard een teleurstelling. We hadden sterke momenten tijdens de wedstrijd en dachten dat de buit binnen was. Helaas, dat is voetbal", aldus Le Graët, die aangaf dat deze vroege exit dus niet automatisch een einde maakt aan het contract van Deschamps. "We moeten wel eens rond de tafel gaan zitten", besloot hij.

De Boer in gesprek over toekomst. Frank de Boer praat dinsdagmiddag al met de Nederlandse voetbalbond (KNVB) over zijn toekomst als bondscoach van het Nederlands elftal. De Boer staat nog tot het WK van eind volgend jaar onder contract bij de KNVB, maar het is na een mislukt EK de vraag of hij die verbintenis mag en wil uitdienen. De 51-jarige De Boer praat met de top van de KNVB, die bestaat uit de directeuren Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma. Gudde gaat over drie maanden met pensioen en wordt opgevolgd door Marianne van Leeuwen. Het ligt voor de hand dat dinsdag al duidelijk wordt of De Boer op 1 september op de bank zit als Oranje de WK-kwalificatie hervat met een uitwedstrijd tegen Noorwegen. Het Nederlands elftal werd zondag in de achtste finales van het EK uitgeschakeld door Tsjechië (0-2). Een gemist kans, want Oranje zat in de "gemakkelijke" tabelhelft en kon zo verschillende toplanden ontlopen tot aan de halve finales.

