EK kort: Engelsen poseren strak in het pak, Benzema hervat trainingen

10 uur 57. EK-dreun komt hard aan in Turkije. De pijnlijke 0-3-nederlaag tegen Italië is hard aangekomen in Turkije. "Dit was de slechtste wedstrijd in tijden", klinkt het bij de Turkse krant Fanatik. "We speelden erg slecht en hadden geen antwoord op Italië. Ik weet niet of het aan de bondscoach heeft gelegen, maar als je op deze manier speelt, word je vanzelf slordig. Italië kreeg vertrouwen door het spel van Turkije. Ja, Italië heeft een goede ploeg, maar hebben we ze überhaupt geanalyseerd?" Turkije nam deel aan 7 grote toernooien, telkens verloor het zijn openingswedstrijd. "We hebben verloren van een beter team, zo eerlijk moeten we zijn", zei de bondscoach van Turkije na de wedstrijd. .