EK Kort: Einde EK voor Dembélé, Gilmour test positief en 3 Duitse vermisten

Thomas Müller, Mats Hummels en Ilkay Gündogan hebben vandaag niet meegetraind met de Duitse selectie, die zich aan het voorbereiden is op de laatste groepswedstrijd (woensdag in München) tegen Hongarije.



Müller en Hummels sukkelen met lichte blessures aan de knie, Gündogan heeft wat last van de kuit. Het is nog afwachten of ze fit geraken voor het duel tegen de Hongaren. Duitsland heeft daarin een punt nodig om zeker te zijn van kwalificatie voor de 1/8e finales.

Robin Gosens, tegen Portugal (2-4 winst) nog uitblinker met een goal en twee assists, raakt zeker speelklaar na zijn probleem aan de adductoren. De linkerwingback trainde maandag gewoon mee, net als Jonas Hofmann, die last had van de knie.

Toni Kroos werkte een individuele sessie af, Lukas Klostermann ontbrak nog nadat hij een spierblessure in de dij opliep.



Schotse international Billy Gilmour test positief op corona. De Schotse middenvelder Billy Gilmour heeft op het EK voetbal een positieve coronatest afgelegd. De 20-jarige international gaat tien dagen in isolatie en mist zo de laatste groepsmatch van de Schotten tegen vicewereldkampioen Kroatië. Het uitvallen van Billy Gilmour is een streep door de rekening van de Schotten. De centrale middenvelder van Chelsea werd afgelopen vrijdag nog uitgeroepen tot 'Man van de Match' na het 0-0 gelijkspel tegen Engeland. Het was voor Gilmour nota bene zijn eerste basisplaats in het Schotse team en pas zijn derde A-cap. Schotland begon het toernooi in groep D met 0-2-verlies tegen Tsjechië en moet dinsdagavond in Glasgow winnen van Kroatië om nog kans te maken op de achtste finales.

