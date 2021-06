09:37

Denemarken schort training en media-activiteiten op. De Deense nationale ploeg heeft - na het incident met Christian Eriksen - de voor zondag geplande training opgeschort. Ook alle media-activiteiten gaan niet door. De Deense federatie heeft de spelers van de nationale ploeg intussen psychologische hulp aangeboden. Ze zullen vandaag ook niet op het trainingsveld verschijnen of persactiviteiten doen. Eriksen heeft intussen ook contact gehad met zijn ploeg, Inter Milaan. De CEO van Inter, Giuseppe Marotta, verklaarde bij tv-zender Sky Sport alvast dat Eriksen enkele uren na het voorval een bericht heeft gepost in een chatgroep van Inter. "Het gaat veel beter met hem. Hij heeft de ploeg gerustgesteld en zei dat hij snel zal terugkeren", aldus Marotta. Donderdag spelen de Rode Duivels in Kopenhagen tegen Denemarken.