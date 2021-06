EK kort: de Ligt ontbreekt tegen Oekraïne, Benzema kan training hervatten

In de marge van het EK voetbal zijn Jordan Henderson en Raheem Sterling vandaag allebei benoemd tot Members of the Order of the British Empire (MBE). Sterling kreeg de prijs voor zijn strijd voor rassengelijkheid in de sport, Henderson voor zijn inspanningen voor goede doelen tijdens de coronacrisis.





Sterling voert al een hele tijd campagne tegen racisme in de sport, in het bijzonder nadat hij in december 2018 op het veld van Chelsea racistisch werd bejegend. De Manchester City-aanvaller benadrukte het contrast in mediaverslaggeving tussen blanke en zwarte voetballers. Hij werd hiervoor massaal geprezen en richtte intussen ook zijn eigen liefdadigheidsinstelling.







Liverpool-kapitein Jordan Henderson kreeg de MBE-award voor zijn inspanningen voor goede doelen tijdens de coronapandemie. Hij was één van de drijvende krachten achter de actie #PlayersTogether waarmee de Premier League-spelers de goede doelen van gezondheidsorganisatie NHS steunden.







Vorig jaar kreeg ook Manchester United-aanvaller Marcus Rashford al een MBE-award voor zijn actie tegen kinderarmoede tijdens de coronacrisis.