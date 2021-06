EK Kort: Coman en Sommer verlaten de selectie voor geboorte kind

17:06 17 uur 06. Coman en Sommer verlaten de selectie om vader te worden. Kingsley Coman is even uit de Franse bubbel gesprongen om de geboorte van zijn kind mee te kunnen maken. "Na consultatie met de UEFA en haar Covid-cel hebben Didier Deschamps en de Franse bond hem toestemming gegeven om de groep te verlaten", klinkt het. "Alle voorzorgen zijn genomen wat betreft de gezondheid." Ook bij Zwitserland muisde er eentje vanonder om vader te worden. Doelman Yann Sommer wou de geboorte van zijn 2e dochter. Het is nog niet zeker of Sommer, de vaste nummer 1 van Zwitserland, erbij zal zijn voor de match tegen Italië. . Coman en Sommer verlaten de selectie om vader te worden Kingsley Coman is even uit de Franse bubbel gesprongen om de geboorte van zijn kind mee te kunnen maken. "Na consultatie met de UEFA en haar Covid-cel hebben Didier Deschamps en de Franse bond hem toestemming gegeven om de groep te verlaten", klinkt het. "Alle voorzorgen zijn genomen wat betreft de gezondheid."

Klostermann valt uit bij Duitsland, Gnabry traint apart. Lukas Klostermann heeft op training bij Duitsland een blessure aan zijn rechterdijbeen opgelopen. Hij zal waarschijnlijk niet beschikbaar zijn voor de match tegen Portugal van zaterdag, al kwam hij in de openingsmatch tegen Frankrijk toch al niet in actie. Zorgwekkender voor bondscoach Löw is misschien de toestand van Serge Gnabry, die om een onbekende reden niet deelnam aan de groepstraining, maar wel apart trainde. Jonas Hofmann is hersteld van zijn knieblessure, maar nog niet inzetbaar. Dat is wel het geval voor Leon Goretzka, die een volledige training kon afwerken. "Hij zou een goeie optie zijn in de loop van de match", zegt de bondscoach.

Maguire is paraat voor match tegen Schotland. De Engelse bondscoach Gareth Southgate kan morgen in de tweede groepswedstrijd op het EK, tegen Schotland, beschikken over Harry Maguire. De verdediger van Manchester United is hersteld van de enkelblessure die hem de afgelopen weken aan de kant hield. Maguire miste daardoor onder meer de finale van de Europa League tegen Villarreal. Zonder de duurste verdediger ter wereld, die in 2019 voor zo'n 90 miljoen euro van Leicester City naar United kwam, verloor de Engelse club na strafschoppen. "Ik heb nu weer een paar trainingen meegedaan en ik voel me goed", zei Maguire. "Ik ben beschikbaar tegen Schotland, ik kijk ernaar uit." Southgate moet beslissen of hij het meteen aandurft om Maguire weer te laten starten. Tegen Kroatië stond Tyrone Mings centraal achterin naast John Stones. Raheem Sterling maakte na bijna een uur spelen het enige doelpunt op Wembley. Schotland begon het EK met een nederlaag in Glasgow tegen Tsjechië (0-2).

