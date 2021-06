09:33

09 uur 33. Veel klachten bij de BBC. De BBC heeft 6.417 klachten gekregen over de dramatische live-beelden van de hartstilstand van Christian Eriksen. De Britse omroep biedt zijn excuses aan bij iedereen die zich geschokt voelde door wat er op het scherm te zien was, maar voegt er meteen aan toe dat de Europese voetbalbond UEFA verantwoordelijk is voor de beelden in het stadion. De UEFA zegt volgens de BBC dan weer dat alle tv-zenders de mogelijkheid hadden om de live-uitzending te onderbreken en terug te schakelen naar de studio. "Veel omroepen hebben dat gedaan", zo citeert de BBC de UEFA. .