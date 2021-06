EK Kort: 25-tal supporters opgepakt na Engeland-Schotland

10:49

10 uur 49. 25-tal arrestaties in Londen na scoreloze draw tussen Engeland en Schotland. Ruim twintig personen zijn afgelopen avond en nacht in de marge van de EK-wedstrijd tussen Engeland en Schotland (0-0) op Wembley in Londen gearresteerd. Dat hebben de ordediensten vandaag bevestigd. De politie moest uitrukken voor een "grote menigte", die zich na de wedstrijd verzamelde in de buurt van Wembley en op het Leicester Square in het centrum van de stad. De politie dreef de groep uiteen, maar dat verliep niet probleemloos. Een 25-tal personen werd gearresteerd voor verstoring van de openbare orde, dronkenschap en wapenbezit. Een agent raakte bij schermutselingen lichtgewond. .