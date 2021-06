Duivelsblog: Vertonghen traint niet mee, Trossard hoopt op minuten

17:53

17 uur 53. Ondanks groen licht van medische staf, geen Vertonghen op training. Eerder vandaag kondigde medisch duo Lieven Maesschalck en Geert Declercq nog aan dat Vertonghen fit is voor de match tegen Denemarken. Toch is de Belgische recordinternational er niet bij op training. "Dan hebben we toch wat bedenkingen of hij wel zal spelen donderdag", zegt analist Eddy Snelders vanuit Tubeke. "We weten niet hoe de toestand echt is, maar het is merkwaardig dat er niet bij is. Dan gaan we ervan uit dat hij donderdag niet speelt." .