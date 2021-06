Duivelsblog van vrijdag 11 juni: "Here we go", de Belgen zijn vertrokken

Wie zet jij in de basis-11 bij de Duivels in België-Rusland? Speel mee!

07:05

07 uur 05. Vliegen, spreken en trainen. Vrijdagochtend staat in het teken van de trip naar Rusland. Om 9.30 uur stijgt het vliegtuig van de Rode Duivels op vanuit Charleroi. Om 13.30 uur lokale tijd (12.30u Belgische tijd) zetten de Rode Duivels en hun gevolg voet aan de grond en nemen ze de bus richting Hotel Astoria in Sint-Petersburg. Er wordt ook getraind vandaag. Om 16.45 uur is er eerst nog de traditionele persbabbel met Roberto Martinez. De bondscoach neemt Thibaut Courtois mee, die morgen in doel zal staan. Om 17.30u onze tijd (18.30 uur in Sint-Petersburg) trainen de Duivels in het Petrovski-stadion. .