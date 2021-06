Duivelsblog: Thorgan Hazard traint opnieuw mee, basisspelers blijven binnen

11:27 11 uur 27. Thorgan Hazard sluit opnieuw aan bij de groep. Vijftien Duivels zijn vandaag het trainingsveld in Tubeke opgelopen: de twaalf spelers die maandag niet in de basis stonden tegen Finland en de drie doelmannen. Ook Thorgan Hazard, die de reis naar Sint-Petersburg voor de match tegen Finland niet had gemaakt door een knieprobleem, traint opnieuw mee. Martinez had eerder al aangekondigd dat hij dinsdag en woensdag rustdagen zou inlassen, met de focus op recuperatie. De Duivels spelen zondag pas, om 21 u in Sevilla hun volgende wedstrijd. Wie ze in die 1/8e finale zullen treffen, weten ze vanavond pas. . Thorgan Hazard sluit opnieuw aan bij de groep Vijftien Duivels zijn vandaag het trainingsveld in Tubeke opgelopen: de twaalf spelers die maandag niet in de basis stonden tegen Finland en de drie doelmannen. Ook Thorgan Hazard, die de reis naar Sint-Petersburg voor de match tegen Finland niet had gemaakt door een knieprobleem, traint opnieuw mee. Martinez had eerder al aangekondigd dat hij dinsdag en woensdag rustdagen zou inlassen, met de focus op recuperatie. De Duivels spelen zondag pas, om 21 u in Sevilla hun volgende wedstrijd. Wie ze in die 1/8e finale zullen treffen, weten ze vanavond pas.

10:41 10 uur 41. Gewijzigd schema. Tussen de twee persmomenten door gaan de Rode Duivels eerste trainen. Vanaken sprak al met de pers, Meunier had zonet een onderonsje met Ruben Van Gucht. Kijk nu live mee naar de training van de Duivels. . Gewijzigd schema Tussen de twee persmomenten door gaan de Rode Duivels eerste trainen. Vanaken sprak al met de pers, Meunier had zonet een onderonsje met Ruben Van Gucht. Kijk nu live mee naar de training van de Duivels.

08:07 08 uur 07. "Duivels zondag mogelijk met regenboogband op het veld". Een van de gespreksonderwerpen op dit EK is de heisa rond de UEFA die de Allianz Arena verboden heeft om zich in de regenboogkleuren te zetten, ter steun van de LGBTQ+-gemeenschap, na een verstrengde anti-homowet in Hongarije. Binnen de voetbalwereld luidt er veel onbegrip voor de UEFA. Ook de Rode Duivels zullen zondag mogelijk actie ondernemen om hun steun aan de LGBTQ+-gemeenschap te uiten, dat zei woordvoerder Stefan Van Loock in De Ochtend. "We hebben een heel geëngageerde groep, die al het mogelijke wil doen opdat iedereen zichzelf kan zijn en de mogelijkheid heeft zich te outen in de voetbalwereld", vertelt Van Loock. "Of we zondag met een regenboogsymbool het veld zullen betreden? Dat kan. Het voorstel is geopperd. Het is nog lang tot zondag, maar ik sluit zeker en vast niets uit." . "Duivels zondag mogelijk met regenboogband op het veld" Een van de gespreksonderwerpen op dit EK is de heisa rond de UEFA die de Allianz Arena verboden heeft om zich in de regenboogkleuren te zetten, ter steun van de LGBTQ+-gemeenschap, na een verstrengde anti-homowet in Hongarije. Binnen de voetbalwereld luidt er veel onbegrip voor de UEFA. Ook de Rode Duivels zullen zondag mogelijk actie ondernemen om hun steun aan de LGBTQ+-gemeenschap te uiten, dat zei woordvoerder Stefan Van Loock in De Ochtend. "We hebben een heel geëngageerde groep, die al het mogelijke wil doen opdat iedereen zichzelf kan zijn en de mogelijkheid heeft zich te outen in de voetbalwereld", vertelt Van Loock. "Of we zondag met een regenboogsymbool het veld zullen betreden? Dat kan. Het voorstel is geopperd. Het is nog lang tot zondag, maar ik sluit zeker en vast niets uit."

07:15 Praet en Tielemans doen een rondje "latjetrap". 07 uur 15.

07:11 Toby Alderweireld zocht gisteren naar een Tottenham-fan die zijn truitje wou. Ondertussen is de gelukkige gevonden. 07 uur 11.

07:00 07 uur . 10.00 u: Persconferentie met Vanaken en Meunier. De nationale ploeg streek gisteren in Tubeke neer voor hun rustperiode. Pas zondag komen ze opnieuw in actie. Thomas Meunier en Hans Vanaken zijn vandaag de Duivels van de dag. Zij staan om 10 uur de pers te woord. Om 11 uur trekken de Belgen richting trainingsveld. Op deze pagina blijft u vandaag op de hoogte van alles wat roodgetint is. . 10.00 u: Persconferentie met Vanaken en Meunier De nationale ploeg streek gisteren in Tubeke neer voor hun rustperiode. Pas zondag komen ze opnieuw in actie. Thomas Meunier en Hans Vanaken zijn vandaag de Duivels van de dag. Zij staan om 10 uur de pers te woord. Om 11 uur trekken de Belgen richting trainingsveld. Op deze pagina blijft u vandaag op de hoogte van alles wat roodgetint is.