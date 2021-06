De nationale ploeg streek gisteren in Tubeke neer voor hun rustperiode. Pas zondag komen ze opnieuw in actie. Thomas Meunier en Hans Vanaken zijn vandaag de Duivels van de dag. Zij staan om 10 uur de pers te woord. Om 11 uur trekken de Belgen richting trainingsveld. Op deze pagina blijft u vandaag op de hoogte van alles wat roodgetint is.

06 uur 55. Goeiemorgen, morgen. Goeiedag! We zijn aan dag 13 van dit EK voetbal aanbeland. Meteen ook de laatste speeldag in de groepsfase. Voor de Rode Duivels betekent dat dat ze straks hun tegenstander in de 1/8e finales zullen kennen. Wordt het een "haalbare" kaart, genre Slovakije of Zwitserland, of krijgen we een klepper uit de Groep des Doods voorgeschoteld? Ten laatste om 23 uur weten we het. .