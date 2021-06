Duivelsblog: spelers en pers zijn weer in Tubeke, straks nog persmoment

17 uur 25. De Duivels zijn weer in het land.

08 uur 50. De rode draad is dat België wel telkens kon winnen in de groepsfase. Courtois, De Bruyne en Lukaku zijn het verschil met andere ploegen. En zij kunnen het verschil maken. Tom Boudeweel.

08 uur 46. De basisprincipes van het voetbal ontbraken: de wil om te winnen, de grinta, de drive. Je moet wat tempo, wat inspiratie en wat verrassing in de match steken. Pas toen Doku op links kwam spelen, ontstond er gevaar. Hij zorgde voor een schaars lichtpuntje in de eerste helft. Tom Boudeweel.

08 uur 45. Zoals zo vaak heeft de Belgische ploeg gewonnen dankzij klasseflitsen van Lukaku en De Bruyne. Maar het collectief, het voetbal was echt niet goed. Het leek echt een oefenmatch, wandelvoetbal. Sporza-reporter Tom Boudeweel.

Wie treffen de Rode Duivels zondag in Sevilla? Dat is nog even afwachten, maar voorlopig schuift het databedrijf Gracenote Slovakije naar voren: