Duivelsblog: rond 14.15 uur zijn de internationals weer in het land

Wie treffen de Rode Duivels zondag in Sevilla? Dat is nog even afwachten, maar voorlopig schuift het databedrijf Gracenote Slovakije naar voren:. 07 uur 42.

Op de Franse televisie stellen ze de vraag wie België uitschakelt in de halve finales: Frankrijk of Kroatië? 07 uur 21.

07:09

07 uur 09. Vliegen om 12 uur, persbabbel om 17.30 uur. Met een zege tegen Finland (0-2) en winst in groep B keren de Rode Duivels straks terug vanuit de Russische stad Sint-Petersburg. Rond 14.15 uur landen ze in Charleroi. Daarna gaat het met de bus richting het basiskamp in Tubeke. Om 17.30 uur is de bondscoach beschikbaar voor het spel van vraag en antwoord met de voetbalreporters. Die persconferentie kunt u hier op de voet volgen. .