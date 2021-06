Duivelsblog: Rode Duivels al terug op vaderlandse bodem

08:00

08 uur . The day after. Goeiemorgen! De Rode Duivels kunnen na een emotionele avond al beginnen opbouwen richting volgende hindernis: Italië in de kwartfinales. De nationale voetbalploeg keerde afgelopen nacht al terug uit Sevilla. Vandaag wordt er vooral gerust en de schade opgemeten. De vraag van de dag is hoe het gesteld is met Kevin De Bruyne en Eden Hazard. Rond 17u30 staat bondscoach Roberto Martinez de pers te woord. .