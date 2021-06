Duivelsblog: Martinez blikt vooruit naar zondag, straks spreken Courtois en Lukaku

16:22 16 uur 22. Of ik mij zorgen maak om het veld? Nee, dat is voor beide teams net hetzelfde. Ik heb signalen opgevangen dat iedereen in Sevilla zijn uiterste best doet om het veld helemaal klaar te krijgen. Ik heb er het volste vertrouwen in. Bondscoach Roberto Martinez. Of ik mij zorgen maak om het veld? Nee, dat is voor beide teams net hetzelfde. Ik heb signalen opgevangen dat iedereen in Sevilla zijn uiterste best doet om het veld helemaal klaar te krijgen. Ik heb er het volste vertrouwen in. Bondscoach Roberto Martinez

16:10 16 uur 10. Iedereen is klaar om mee af te zakken richting Sevilla. Er zijn geen geblesseerde spelers meer. We zijn op volle sterkte. . Bondscoach Roberto Martinez.

14:57 14 uur 57. Ruben Van Gucht snuift de sfeer op in Tubeke enkele dagen voor het EK-duel met Portugal. Ruben Van Gucht snuift de sfeer op in Tubeke enkele dagen voor het EK-duel met Portugal

13:32 13 uur 32. Iedereen staat superscherp en is enorm gefocust. Er gaan morgen zeker meer Portugese fans zijn. La Cartuja was in een mum van tijd uitverkocht toen bekend raakte dat Portugal er zou spelen. Ruben Van Gucht in Het Journaal.

13:27 13 uur 27. De Duivels leven met een gezonde arrogantie toe naar de wedstrijd tegen Portugal. Dat zei Toby Alderweireld toch. Dat is de ingesteldheid die je nodig hebt. Ruben Van Gucht in Het Journaal.

12:21 12 uur 21. Ex-ploegmaat Ces Fabregas neemt het op voor Hazard. In zijn column in de Engelse krant The Telegraph neemt Cesc Fabregas het op voor zijn ex-ploegmaat Eden Hazard. De ondertussen 34-jarige Spanjaard speelde bij Chelsea samen met onze landgenoot. Hij vindt het onzin dat Hazard te weinig voor zijn sport zou leven. "Toen hij naar Real Madrid ging, dacht ik eerlijk gezegd dat hij volledig zou ontploffen."

"Maar hij heeft vooral geen geluk gehad. Hij werd in het verleden erg vaak aangetrapt door verdedigers, ook in zijn periode bij Chelsea, en ondervindt daar nu de gevolgen van."

"Spelers als Eden en Cristiano Ronaldo, eerder in zijn carrière, Lionel Messi en Neymar zijn veel vaker dan anderen het slachtoffer van een overtreding. Scheidsrechters moeten begrijpen wat er aan de hand is als een team ze op een slimme manier schopt. Dat moet eruit en dan kan Hazard zeker op zijn topniveau terugkeren."

11:48 Koen Casteels viert vandaag zijn 29e verjaardag. De doelman van Wolfsburg zit niet in de EK-selectie door een operatie aan zijn scheenbeen. De Rode Duivels zijn hem niet vergeten. 11 uur 48.

11:46 11 uur 46. Rode Duivels krijgen opnieuw Felix Brych als ref. De UEFA heeft Felix Brych aangeduid als scheidsrechter voor het duel tussen België en Portugal. De 45-jarige Duitser is al voor de tweede keer spelleider op dit EK bij een match van de Rode Duivels. Maandag floot hij de derde groepsmatch in Sint-Petersburg tegen Finland, met 2-0 gewonnen door België .

06:36 06 uur 36. Laatste training in België, Courtois en Lukaku praten. De Rode Duivels trainen vandaag een laatste keer op Belgische bodem. Het eerste kwartier van de training om 17.30 u kan je hier live volgen. Vlak voor de training praten bondscoach Roberto Martinez (16 u), Thibaut Courtois en Romelu Lukaku (16.30 u) met de pers. .

Vlak voor de training praten bondscoach Roberto Martinez (16 u), Thibaut Courtois en Romelu Lukaku (16.30 u) met de pers.