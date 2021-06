De Rode Duivels spelen zondagavond in Sevilla tegen Portugal voor een plaats in de kwartfinales van het EK voetbal. In Tubeke leggen ze vandaag de laatste hand aan hun voorbereiding op die wedstrijd. Vanavond trainen ze een laatste keer op Belgische bodem, vlak ervoor praten Thibaut Courtois en Romelu Lukaku met de pers.