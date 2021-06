14:30 14 uur 30. Hoog bezoek voor de Rode Duivels. Koning Filip bezoekt de Rode Duivels in hun trainingscentrum in Tubeke. Hij moedigt er de spelers en technische staf aan in de laatste rechte lijn naar het Europees Kampioenschap voetbal. De Koning zal op donderdag 17 juni ook naar Kopenhagen reizen om er onze nationale ploeg te steunen tijdens hun tweede wedstrijd tegen Denemarken. . Hoog bezoek voor de Rode Duivels Koning Filip bezoekt de Rode Duivels in hun trainingscentrum in Tubeke. Hij moedigt er de spelers en technische staf aan in de laatste rechte lijn naar het Europees Kampioenschap voetbal.



De broertjes Hazard met het betere acteerwerk

11:30 11 uur 30. Spaanse topref Antonio Mateu Lahoz leidt Rusland-België. Aan de scheidsrechter zal het niet liggen. De Europese voetbalbond UEFA heeft de Spanjaard Antonio Mateu Lahoz aangeduid als scheidsrechter voor het eerste EK-duel van de Rode Duivels, zaterdag om 21.00 u tegen Rusland. De 44-jarige Mateu Lahoz is niet de eerste de beste. Zo floot hij eind mei nog de finale van de Champions League tussen Manchester City en Chelsea (0-1). De Spanjaard is een oude bekende van de Rode Duivels. In oktober 2018 was hij al de spelleider in het Nations League-duel thuis tegen Zwitserland (2-1). . Spaanse topref Antonio Mateu Lahoz leidt Rusland-België Aan de scheidsrechter zal het niet liggen. De Europese voetbalbond UEFA heeft de Spanjaard Antonio Mateu Lahoz aangeduid als scheidsrechter voor het eerste EK-duel van de Rode Duivels, zaterdag om 21.00 u tegen Rusland.

