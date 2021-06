Duivelsblog: Deense ploegmaat van Witsel is "verrast, maar blij" over comeback

15:43 15 uur 43. Delaney (Deen van Borussia Dortmund): "Ben blij voor Witsel". Axel Witsel is er bij in Denemarken. Zijn revalidatie kreeg de voorbije dagen veel aandacht en ook Thomas Delaney, zijn ploegmaat bij Borussia Dortmund, kan het haast niet geloven. "Ik ben verrast, maar ook blij voor hem", vertelde hij op de persconferentie van de Deense ploeg. "Het was een zware blessure maar ik heb gehoord dat hij erg hard gewerkt heeft. Het is een goed teken dat de Belgische bondscoach hem opnieuw bij zijn groep neemt. Hij heeft duidelijk vertrouwen in Axel." . Delaney (Deen van Borussia Dortmund): "Ben blij voor Witsel" Axel Witsel is er bij in Denemarken. Zijn revalidatie kreeg de voorbije dagen veel aandacht en ook Thomas Delaney, zijn ploegmaat bij Borussia Dortmund, kan het haast niet geloven. "Ik ben verrast, maar ook blij voor hem", vertelde hij op de persconferentie van de Deense ploeg.

"Het was een zware blessure maar ik heb gehoord dat hij erg hard gewerkt heeft. Het is een goed teken dat de Belgische bondscoach hem opnieuw bij zijn groep neemt. Hij heeft duidelijk vertrouwen in Axel."

14:56 14 uur 56. De aankomst van de Rode Duivels in beeld. De aankomst van de Rode Duivels in beeld

14:55 14 uur 55. De Bruyne

14:54 14 uur 54. Witsel

14:54 14 uur 54. Denayer

14:53 14 uur 53. Lukaku

14:52 14 uur 52. Praet

13:40 13 uur 40. De bondscoach wil misschien niet in zijn kaarten laten kijken door Vertonghen mee te nemen. Als je hem thuislaat, dan weten de Denen dat hij niet zal spelen. Nu zaait hij toch wat twijfel. Ruben Van Gucht. De bondscoach wil misschien niet in zijn kaarten laten kijken door Vertonghen mee te nemen. Als je hem thuislaat, dan weten de Denen dat hij niet zal spelen. Nu zaait hij toch wat twijfel. Ruben Van Gucht

13:39 13 uur 39. Belgen in Kopenhagen. De Rode Duivels zijn veilig geland in Kopenhagen en lunchen nu in het Marriott-hotel. Na wat platte rust zetten ze in de late namiddag koers richting het stadion. .

13:38 Dries Mertens lacht met de blote bast van Leandro Trossard. "Jongens, hij is eens één keer naar de fitness geweest...". 13 uur 38.

11:11 EK of niet, Romelu Lukaku blijft de play-offs in de NBA volgen. Voor meer duiding lees ons verslag hieronder. 11 uur 11.

11:11 11 uur 11. NBA Indrukwekkende Kevin Durant schiet Brooklyn opnieuw op voorsprong

