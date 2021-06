Duivelsblog: De Belgen zijn in Rusland, kijk naar beelden van hun reis

De grote markt in Brussel is al klaar voor de Rode Duivels. Toch nog eerst even focussen op het toernooi zelf.

De grote markt in Brussel is al klaar voor de Rode Duivels. Toch nog eerst even focussen op het toernooi zelf. 15 uur 30.

12:41

12 uur 41. Zonder Witsel en De Bruyne. Niet iedereen is met de selectie meegereisd naar Rusland. Kevin De Bruyne en Axel Witsel zijn in Tubeke gebleven. Daar werken beide heren verder aan hun herstel, zodat ze later in het toernooi kunnen meespelen. .