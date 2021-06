Duivelsblog: daar is de EK-bus van de Rode Duivels

13 uur . Daar is de EK-bus. De komende weken zullen de Rode Duivels zich met het vliegtuig verplaatsen voor hun matchen in Rusland en Denemarken. Elk land krijgt ook een gepersonaliseerde autobus. Maak hieronder kennis met de bus van de Belgen. .

12 uur 24. 16.30 uur persconferentie - 17.30 uur training. Over 3 dagen beginnen de Rode Duivels hun strijd om de Europese titel met een groepsmatch in en tegen Rusland. Om 17.30 uur staat er een training op het programma in het nationale oefencentrum in Tubeke. Een uur eerder praten Leander Dendoncker en Yannick Ferrera Carrasco met de pers. Die babbels kunt u hier straks live volgen. .