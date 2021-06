Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1405084476900794370

EK of niet, Romelu Lukaku blijft de play-offs in de NBA volgen. Voor meer duiding lees ons verslag hieronder.

09 uur 30. Reisdag. Vandaag nemen de Rode Duivels opnieuw het vliegtuig, deze keer richting Kopenhagen, waar morgen de 2e match tegen Denemarken op het programma staat. Om 12.30 uur zouden de Belgen in de Deense hoofdstad moeten aankomen. 's Avonds staat een training in het Parkenstadion op het programma en is er ook de persconferentie met bondscoach Martinez en Romelu Lukaku. .