16 uur 23. In de dagelijkse blik achter de schermen van de Rode Duivels beantwoorden Axel Witsel en Michy Batshuayi korte vragen over hun collega's. Kijk hieronder naar het resultaat. .

15 uur 45. Belgische voetbalbond: "UEFA had regenboogkleuren moeten toelaten in München".

11:27

11 uur 27. Thorgan Hazard sluit opnieuw aan bij de groep. Vijftien Duivels zijn vandaag het trainingsveld in Tubeke opgelopen: de twaalf spelers die maandag niet in de basis stonden tegen Finland en de drie doelmannen. Ook Thorgan Hazard, die de reis naar Sint-Petersburg voor de match tegen Finland niet had gemaakt door een knieprobleem, traint opnieuw mee. Martinez had eerder al aangekondigd dat hij dinsdag en woensdag rustdagen zou inlassen, met de focus op recuperatie. De Duivels spelen zondag pas, om 21 u in Sevilla hun volgende wedstrijd. Wie ze in die 1/8e finale zullen treffen, weten ze vanavond pas. .