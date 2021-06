Duivelsblog 18 juni: Thibaut Courtois ontspant met spelletje Formule 1

Jason Denayer had gisteren pech. Eén slechte pass in de eerste helft en het was prijs voor Denemarken.

Misschien is Finland wel het moment om de heilige drievuldigheid nog meer minuten te geven, matchritme te laten opdoen en klaar te maken voor de wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling. Ik denk dat ook Thomas Vermaelen stilaan in de ploeg zal komen voor de belangrijke wedstrijden.

08 uur 58. Misschien is Finland wel het moment om de heilige drievuldigheid nog meer minuten te geven, matchritme te laten opdoen en klaar te maken voor de wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling. Ik denk dat ook Thomas Vermaelen stilaan in de ploeg zal komen voor de belangrijke wedstrijden. Tom Boudeweel.

08 uur 52. Vliegen, met de pers praten en trainen. Met een nieuwe (en felbevochten) driepunter in hun koffers zijn de Rode Duivels vannacht weer geland in België. In het basiskamp in Tubeke staat vanmiddag een training en een ontmoeting met de pers op het programma. Dagprogramma Rode Duivels: - 15 uur: persmoment met de bondscoach en Axel Witsel - 16 uur: training .