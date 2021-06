Duivels dag: 6 dagen rust in Tubeke, T.Hazard wordt weer op training verwacht

22:16

22 uur 16. Reis- en rustdag. De Rode Duivels keerden vandaag terug uit Rusland. Even na de middag kwamen ze aan op het oefencomplex in Tubeke. Daar mochten ze even uitblazen want de volgende partij staat pas zondag op de planning. Morgen wordt er wel getraind in de voormiddag. Thomas Meunier en Hans Vanaken staan de pers te woord. .