De Duivelse dag: gesloten training, Courtois gamet, Lukaku kijkt naar Cats

21:49 21 uur 49. Matchday +1. Het was een rustige dag in het Duivelse kamp na de zege tegen Denemarken. Roberto Martinez en Axel Witsel kwamen de vragen van de pers beantwoorden. En er was ook een training maar de deuren bleven op slot. Wil Martinez niet in zijn kaarten laten kijken? Het werd nochtans vandaag al duidelijk dat Vermaelen, Witsel, De Bruyne en Eden Hazard maandag zullen starten. Morgen is er weer een nieuwe dag in Tubeke. . Matchday +1 Het was een rustige dag in het Duivelse kamp na de zege tegen Denemarken. Roberto Martinez en Axel Witsel kwamen de vragen van de pers beantwoorden. En er was ook een training maar de deuren bleven op slot.

17:41 17 uur 41. Lukaku en Meesseman steunen elkaar op EK's. Romelu Lukaku is een grote fan van de NBA, maar blijkbaar kan hij ook het vrouwenbasketbal wel smaken. Zo keek hij vandaag naar de EK-match van onze Belgian Cats tegen Slovenië. "Ball out, Emma Meesseman", schreef hij. Meesseman deelde het verhaal van Lukaku en sprak haar appreciatie voor de spits van de Rode Duivel uit. Leuk detail: de twee Belgische toppers kwamen op dezelfde dag ter wereld. . Lukaku en Meesseman steunen elkaar op EK's Romelu Lukaku is een grote fan van de NBA, maar blijkbaar kan hij ook het vrouwenbasketbal wel smaken. Zo keek hij vandaag naar de EK-match van onze Belgian Cats tegen Slovenië. "Ball out, Emma Meesseman", schreef hij.

17:20 17 uur 20. Martinez heeft Denayer uit de wind gezet. Ik vind dat de bondscoach het goed doet. Hij probeert zijn ploeg wat te beschermen tegen de buitenwereld. Dat is zijn taak. Eddy Snelders. Martinez heeft Denayer uit de wind gezet. Ik vind dat de bondscoach het goed doet. Hij probeert zijn ploeg wat te beschermen tegen de buitenwereld. Dat is zijn taak. Eddy Snelders

17:17 17 uur 17. In principe is Vermaelen nog altijd de speler met de meeste ervaring. Martinez heeft hem nog niet gebracht omdat hij weet dat hij heel blessuregevoelig is. Maar als hij in orde is, is hij heel goed. Eddy Snelders vanuit Tubeke. In principe is Vermaelen nog altijd de speler met de meeste ervaring. Martinez heeft hem nog niet gebracht omdat hij weet dat hij heel blessuregevoelig is. Maar als hij in orde is, is hij heel goed. Eddy Snelders vanuit Tubeke

17:12 17 uur 12.

16:55 16 uur 55.

16:54 16 uur 54. De perspraatjes zitten erop en de training van de Rode Duivels is vandaag achter gesloten deuren. Op updates is het dus mogelijk weer even wachten. De KBVB tweet ondertussen nog wat foto's van gisteren. Ook leuk. . De perspraatjes zitten erop en de training van de Rode Duivels is vandaag achter gesloten deuren. Op updates is het dus mogelijk weer even wachten. De KBVB tweet ondertussen nog wat foto's van gisteren. Ook leuk.

13:53 De 2e goal van gisteren op het tactische bord:. 13 uur 53. De 2e goal van gisteren op het tactische bord:

13:43 13 uur 43. Deense en Belgische fans verbroederden gisteren in Kopenhagen. Deense en Belgische fans verbroederden gisteren in Kopenhagen

13:29 13 uur 29. Ruben Van Gucht: "Rond half 1 zijn de Rode Duivels vannacht geland". Ruben Van Gucht: "Rond half 1 zijn de Rode Duivels vannacht geland"

13:19 13 uur 19. Gewonnen voor Timothy Castagne. De Rode Duivels dragen de zege op aan Timothy "Timo" Castagne. Op de luchthaven poseren zijn collega's met het shirt van de flankspeler. Castagne viel vorige zaterdag snel uit tegen Rusland (3-0) met een meervoudige oogkasbreuk. De bondscoach hoopt hem later dit toernooi nog terug te zien als grootste fan. . Gewonnen voor Timothy Castagne De Rode Duivels dragen de zege op aan Timothy "Timo" Castagne. Op de luchthaven poseren zijn collega's met het shirt van de flankspeler.

Castagne viel vorige zaterdag snel uit tegen Rusland (3-0) met een meervoudige oogkasbreuk. De bondscoach hoopt hem later dit toernooi nog terug te zien als grootste fan.

13:17 13 uur 17.

12:32 12 uur 32.

12:30 Thibaut Courtois ontspant met een spelletje Formule 1:. 12 uur 30. Thibaut Courtois ontspant met een spelletje Formule 1: