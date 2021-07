Transfers JPL: Vanzeir heeft het naar zijn zin bij Union en tekent nieuw contract

21:24

21 uur 24. Oulare vindt bij Barnsley uitweg uit doolhof van Standard. Obbi Oulare heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij Barnsley, vorig jaar de nummer 5 uit de Engelse Championship. De boomlange spits heeft zo een oplossing gevonden voor de uitzichtloze situatie bij Standard. Oulare werd in januari uit de A-kern gezet in Luik. In een brief kreeg hij te horen dat hij niet aan de verwachtingen voldeed. Ook onder coach Mbaye Leye kreeg Oulare geen kans meer. Voor de Belgische aanvaller is het zijn tweede avontuur in Engeland. Eerder kwam hij al uit voor Watford in de Premier League, al kreeg hij amper 50 speelminuten. Na uitleenbeurten aan Zulte Waregem en Antwerp nam Standard hem over van Watford, maar in Luik brak hij niet door. .