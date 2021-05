Transfers JPL: Club geeft jonge doelman Shinton contractverlenging cadeau

17:38

17 uur 38. Shinton krijgt verjaardagscadeau van Club. Club Brugge heeft doelman Nick Shinton aan zich gebonden tot 2023. De jonge Belg ontwikkelt zich in de schaduw van Simon Mignolet, maar stond dit seizoen wel 15 keer tussen de palen bij Club NXT in 1B. Hij blaast vandaag 20 kaarsjes uit en krijgt er dus een nieuw contract bovenop. Shinton is ook doelman bij de nationale beloften. Hij kwam in 2016 over van Genk en doorliep daarna de jeugdreeksen bij blauw-zwart. .