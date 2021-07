Transfers JPL/1B: Ortwin De Wolf blijft definitief bij Antwerp

16:14 16 uur 14. Rechtsachter Junior Sambu Mansoni (25) keert terug naar Seraing. Hij ondertekende een contract van twee seizoenen, met een optie op een seizoen. De verdediger, al enkele dagen op proef, droeg eerder van 2015 tot 2019 het shirt van Seraing. Daarna speelde hij voor Wezet en de Franse derdeklasser SO Cholet. . Rechtsachter Junior Sambu Mansoni (25) keert terug naar Seraing. Hij ondertekende een contract van twee seizoenen, met een optie op een seizoen.

13:58 13 uur 58. Doelman De Wolf definitief bij Antwerp. Ortwin De Wolf (24) verkast definitief van KAS Eupen naar Antwerp. Het afgelopen halfjaar leenden de Oostkantonners de doelman al uit aan de Great Old. Dat hebben beide clubs maandag bekendgemaakt. Op de Bosuil zette De Wolf zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen, met één jaar optie. KAS Eupen geeft zo gevolg aan het verzoek van De Wolf om bij Antwerp te tekenen", zo klinkt het in een persbericht. De doelman zal meteen aansluiten op de stage van Antwerp in het Nederlandse Horst. De Wolf speelde afgelopen seizoen 19 wedstrijden in de Jupiler Pro League, waarvan zeven voor Antwerp. Voor zijn periode bij Eupen trad De Wolf aan voor Lokeren.

13:21 13 uur 21. Cercle huurt Braziliaanse verdediger van Botafogo. Cercle Brugge huurt tot 2023 de linksvoetige centrale verdediger David Sousa van de Braziliaanse club Botafogo, met aankoopoptie. Dat maakte de Vereniging vandaag bekend, uitgerekend op de 20e verjaardag van de Braziliaan. Sousa kreeg zijn opleiding bij Flamengo. Op zijn 15e trok hij naar Botafogo, waar hij in 2018 zijn eerste profcontract ondertekende. Sinds 2020 maakte de Braziliaanse jeugdinternational er deel uit van de A-kern, hij kwam er 22 keer in actie. "David behoort als centrale verdediger bij de grootste jonge Braziliaanse talenten", verklaart technisch directeur Carlos Avina. "De contractduur zal hem genoeg ruimte geven om zich aan te passen aan het Belgische voetbal. David is positief-agressief aan de bal en dominant in luchtduels. Hij zal zeker een grote impact hebben in onze ploeg."

14:36 14 uur 36. Chris Bedia keert na uitleenbeurt terug naar Charleroi. Charleroi verwelkomt Chris Bedia opnieuw. De Ivoriaanse aanvaller van 25 jaar werd vorig seizoen uitgeleend aan Sochaux, maar de Ligue 2-club lichtte de aankoopoptie niet. Bedia, die in 2016 in Charleroi terechtkwam, was in 75 duels voor de Carolo's goed voor 8 goals. De voorbije seizoenen werd Bedia telkens uitgeleend: Zulte Waregem (2018-2019), Troyes (2019-2020) en Sochaux (2020-2021).

13:38 13 uur 38. Haalt Genk Mike Tresor weer naar België? Volgens het Nederlandse Voetbal International haalt John van den Brom straks Mike Tresor naar Racing Genk. Het nieuws werd nog niet bevestigd. De 22-jarige Tresor speelt voorlopig nog bij Willem II. De aanvallende middenvelder genoot zijn jeugdopleiding bij Anderlecht en krijgt van zijn Nederlandse ploeg nu "de gelegenheid om zijn transfer naar een nieuwe club af te ronden".

11:56 11 uur 56. Anderlecht haalt 18-jarige Congolees. Anderlecht heeft weer toegeslagen op de transfermarkt. Paars-wit plukte de 18-jarige Isaac Tshibangu weg bij TP Mazembe. De Congolese flankspeler tekende een contract tot 2024.

17:40 17 uur 40. Lommel pakt uit met jonge Finse winger. 1B-club SK Lommel heeft het Finse toptalent Juho Talvitie voorgesteld. De 19-jarige aanvaller testte vorig jaar nog bij Manchester United, maar trekt nu dus naar Limburg. Talvitie komt over van het Finse Ilves Tampere, waar hij voor de U19 voetbalde. Verder bond Lommel ook nog 2 spelers langer aan zich. Jeugdproduct Rafik Belghali ondertekende zijn eerste profcontract en middenvelder Milan Troonbeeckx zette zijn krabbel onder een verlengd verblijf.





15:33 15 uur 33. KV Oostende haalt Mickaël Biron en leent hem uit. KV Oostende heeft de aanvaller Mickaël Biron (23) overgenomen van Nancy. De speler uit Martinique blijft wel nog een seizoen op huurbasis spelen voor de club uit de Ligue 2. Biron zette bij KVO zijn handtekening onder een contract van vier jaar. "Mickaël wacht een grote toekomst. Hij is echter nog maar 1 jaar prof en dus is het beter voor hem dat hij eerst nog één seizoen op huurbasis bij Nancy blijft", verklaart Gauthier Ganaye, executive president bij KV Oostende en ook voorzitter bij Nancy.

14:47 14 uur 47. Mitrovic verlengt bij Club Brugge. De 27-jarige Kroatische centrale verdediger Matej Mitrovic heeft zijn contract bij landskampioen Club Brugge verlengd tot 2024. Mitrovic, die in januari 2018 in Jan Breydel neerstreek, kwam door een aanslepende blessure vorig seizoen slechts zeven keer in actie voor de Bruggelingen. Club beloont hem nu met een nieuw contract.

