Transfers JPL/1B: OHL roert zich met contractverlenging Mercier en 23-jarige linksachter

14:14 14 uur 14. Mercier verlengt bij OH Leuven. Bij OH Leuven zitten ze niet stil. Eerder op de dag maakten de Leuvenaars de komst van de 23-jarige Scotty Sadzoute bekend en nu komen ze met een contractverlenging op de proppen. Kapitein Xavier Mercier (31) verlengt zijn contract tot 2023. "De voorbije weken waren niet altijd makkelijk met die transferbeslommeringen", vertelt Mercier op de clubwebsite. "Maar nu ik weet waar mijn toekomst ligt, kan ik me volledig focussen op het komende seizoen." . Mercier verlengt bij OH Leuven Bij OH Leuven zitten ze niet stil. Eerder op de dag maakten de Leuvenaars de komst van de 23-jarige Scotty Sadzoute bekend en nu komen ze met een contractverlenging op de proppen.

Kapitein Xavier Mercier (31) verlengt zijn contract tot 2023. "De voorbije weken waren niet altijd makkelijk met die transferbeslommeringen", vertelt Mercier op de clubwebsite. "Maar nu ik weet waar mijn toekomst ligt, kan ik me volledig focussen op het komende seizoen."

14:13 14 uur 13.

14:10 14 uur 10. Marcq ruilt Zulte Waregem in voor Union. Damien Marcq zet zijn carrière voort bij Union. De promovendus had een contract voor 1 seizoen met optie op nog een seizoen. Voor zijn passage bij Zulte Waregem verdedigde Marcq ook de kleuren van Charleroi en Gent. . Marcq ruilt Zulte Waregem in voor Union Damien Marcq zet zijn carrière voort bij Union. De promovendus had een contract voor 1 seizoen met optie op nog een seizoen. Voor zijn passage bij Zulte Waregem verdedigde Marcq ook de kleuren van Charleroi en Gent.

14:09 14 uur 09.

13:02 13 uur 02. Jupiler Pro League Genk plukt 22-jarige Belg Mike Trésor weg bij Willem II

11:36 11 uur 36. OH Leuven rijft linksachter van Rijsel binnen. OH Leuven heeft zich versterkt met Scotty Sadzoute. De 23-jarige linksachter tekende een contract van 3 seizoenen en komt over van Rijsel. Al werd de 23-jarige Fransman de voorbije 2 seizoenen wel uitgeleend aan Pau FC, momenteel actief in de Franse tweede klasse. "Als polyvalente, linksvoetige verdediger geeft Scotty ons extra defensieve mogelijkheden in de kern", vertelt technisch directeur Wim De Corte. . OH Leuven rijft linksachter van Rijsel binnen OH Leuven heeft zich versterkt met Scotty Sadzoute. De 23-jarige linksachter tekende een contract van 3 seizoenen en komt over van Rijsel. Al werd de 23-jarige Fransman de voorbije 2 seizoenen wel uitgeleend aan Pau FC, momenteel actief in de Franse tweede klasse.

"Als polyvalente, linksvoetige verdediger geeft Scotty ons extra defensieve mogelijkheden in de kern", vertelt technisch directeur Wim De Corte.

11:36 11 uur 36.

07-07-2021 07-07-2021.

22:50 22 uur 50. Antwerp verwelkomt jonge vleugelverdediger. Antwerp versterkt zich met de Franse vleugelverdediger Yassine Ben Hamed. De 18-jarige tekent een contract bij stamnummer 1 voor 4 seizoenen. Ben Hamed komt over van LOSC Lille, waar hij in het beloftenteam minuten maakte. Antwerp verwelkomt de jonge verdediger op stage in Nederland. . Antwerp verwelkomt jonge vleugelverdediger Antwerp versterkt zich met de Franse vleugelverdediger Yassine Ben Hamed. De 18-jarige tekent een contract bij stamnummer 1 voor 4 seizoenen.

Ben Hamed komt over van LOSC Lille, waar hij in het beloftenteam minuten maakte. Antwerp verwelkomt de jonge verdediger op stage in Nederland.

22:46 22 uur 46.

18:54 18 uur 54. AA Gent is dure vogel Andrijasevic kwijt. In 2017 werd Franko Andrijasevic met hoge verwachtingen en een nog hoger prijskaartje van 4,25 miljoen euro binnengehaald bij AA Gent, maar de Kroatische middenvelder kon niet doorbreken in de Ghelamco Arena. Andrijasevic werd de voorbije seizoenen uitgeleend aan Waasland-Beveren en ex-club Rijeka, waar hij wel 14 keer kon scoren. Het trok de aandacht van de Chinese tweedeklasser Zhejiang, dat de Kroaat overneemt van AA Gent. Hoeveel de Chinezen op tafel leggen, is niet bekend. . AA Gent is dure vogel Andrijasevic kwijt In 2017 werd Franko Andrijasevic met hoge verwachtingen en een nog hoger prijskaartje van 4,25 miljoen euro binnengehaald bij AA Gent, maar de Kroatische middenvelder kon niet doorbreken in de Ghelamco Arena.



Andrijasevic werd de voorbije seizoenen uitgeleend aan Waasland-Beveren en ex-club Rijeka, waar hij wel 14 keer kon scoren. Het trok de aandacht van de Chinese tweedeklasser Zhejiang, dat de Kroaat overneemt van AA Gent. Hoeveel de Chinezen op tafel leggen, is niet bekend.

18:51 18 uur 51.

17:15 17 uur 15. De Bock blijft bij Zulte Waregem. "Ik ben gekomen om te blijven", zegt Laurens De Bock in een filmpje. De verdediger tekent een nieuw contract voor een jaar, nadat Zulte Waregem hem vorig jaar leende van de Engelse eersteklasser Leeds. "Ik heb me hier vorig jaar heel welkom gevoeld en enorm geamuseerd", gaat ex-Bruggeling verder. "Daarom hebben we besloten om samen een jaar extra door te gaan." Tot slot richt hij zich tot de fans. "Ik hoop jullie allemaal heel snel terug in het stadion te zien, dan kunnen we er een aangenaam seizoen van maken. Tot snel!" . De Bock blijft bij Zulte Waregem "Ik ben gekomen om te blijven", zegt Laurens De Bock in een filmpje. De verdediger tekent een nieuw contract voor een jaar, nadat Zulte Waregem hem vorig jaar leende van de Engelse eersteklasser Leeds.

"Ik heb me hier vorig jaar heel welkom gevoeld en enorm geamuseerd", gaat ex-Bruggeling verder. "Daarom hebben we besloten om samen een jaar extra door te gaan."

Tot slot richt hij zich tot de fans. "Ik hoop jullie allemaal heel snel terug in het stadion te zien, dan kunnen we er een aangenaam seizoen van maken. Tot snel!"

17:14 17 uur 14.

16:11 Adama Ardile Traoré (21) helpt Waasland-Beveren volgend seizoen in 1B in de verdediging. 16 uur 11.

16:08 16 uur 08. OHL huurt Turkse verdediger van Olympique Lyon. De 20-jarige Cenk Özkacar verdedigt komend seizoen de kleuren van OHL. De centrale verdediger ligt nog tot 2025 onder contract bij Olympique Lyon, maar mag nu een seizoen ervaring opdoen aan Den Dreef. Özkacar kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur in België. "Ik ben een harde verdediger die houdt van tackles uitvoeren. Met mijn lengte ben ik sterk in de lucht en op technisch vlak kan ik mijn mannetje staan", zegt hij. "De fysiek sterke competitie in België zou mij moeten liggen. Ik maakte daar geen makkelijke periode door bij Lyon. Maar ik heb er wel heel veel geleerd. Toppers als Marcelo en Jason Denayer waren mijn concurrenten. Dan weet je dat het lastig wordt om speelminuten te vergaren." . OHL huurt Turkse verdediger van Olympique Lyon De 20-jarige Cenk Özkacar verdedigt komend seizoen de kleuren van OHL. De centrale verdediger ligt nog tot 2025 onder contract bij Olympique Lyon, maar mag nu een seizoen ervaring opdoen aan Den Dreef.



Özkacar kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur in België. "Ik ben een harde verdediger die houdt van tackles uitvoeren. Met mijn lengte ben ik sterk in de lucht en op technisch vlak kan ik mijn mannetje staan", zegt hij.



"De fysiek sterke competitie in België zou mij moeten liggen. Ik maakte daar geen makkelijke periode door bij Lyon. Maar ik heb er wel heel veel geleerd. Toppers als Marcelo en Jason Denayer waren mijn concurrenten. Dan weet je dat het lastig wordt om speelminuten te vergaren."

16:05 16 uur 05.

13:57 13 uur 57. Charleroi kiest voor Koffi in doel. Hervé Koffi is de nieuwe doelman van Sporting Charleroi. De 24-jarige Burkinees heeft bij de club een contract voor drie seizoenen met optie op een seizoen extra ondertekend. Koffi ruilde in 2017 ASEC Abidjan voor Rijsel. Tijdens de jaargang 2019-2020 werd hij uitgeleend aan het Portugese Belenenses. Vorig seizoen streek hij op huurbasis neer in Moeskroen, waar hij zich ondanks de degradatie in de kijker keepte. De doelman telt 31 caps bij de nationale ploeg. Hij droeg zijn steentje bij aan het knappe parcours van Burkina Faso in de Africa Cup van 2017, toen het land 3e eindigde. . Charleroi kiest voor Koffi in doel Hervé Koffi is de nieuwe doelman van Sporting Charleroi. De 24-jarige Burkinees heeft bij de club een contract voor drie seizoenen met optie op een seizoen extra ondertekend.

Koffi ruilde in 2017 ASEC Abidjan voor Rijsel. Tijdens de jaargang 2019-2020 werd hij uitgeleend aan het Portugese Belenenses. Vorig seizoen streek hij op huurbasis neer in Moeskroen, waar hij zich ondanks de degradatie in de kijker keepte.

De doelman telt 31 caps bij de nationale ploeg. Hij droeg zijn steentje bij aan het knappe parcours van Burkina Faso in de Africa Cup van 2017, toen het land 3e eindigde.

13:56 13 uur 56.

06-07-2021 06-07-2021.

17:23 17 uur 23. Arslanagic verlaat AA Gent. Na één seizoen verlaat Dino Arslanagic de Ghelamco Arena. De centrale verdediger kwam niet meer in de plannen van coach Hein Vanhaezebrouck voor en tekent voor twee seizoen bij het Turkse Göztepe. . Arslanagic verlaat AA Gent Na één seizoen verlaat Dino Arslanagic de Ghelamco Arena. De centrale verdediger kwam niet meer in de plannen van coach Hein Vanhaezebrouck voor en tekent voor twee seizoen bij het Turkse Göztepe.