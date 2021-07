Transfers JPL/1B: Myny verhuist met Moeskroen naar 1B

14:00 14 uur . Myny met Moeskroen in 1B. De 26-jarige rechterflankspeler Olivier Myny heeft bij Excel Moeskroen een contract voor twee seizoenen met optie op een derde getekend. Na passages bij Waasland-Beveren en OH Leuven zet Myny zijn carrière nu voort bij Moeskroen. In het totaal was de 26-jarige West-Vlaming al goed voor een honderdtal wedstrijden in eerste klasse en nog eens vijftig matchen in 1B. Daarin kwam hij 20 keer tot scoren. Moeskroen begint het seizoen in 1B op zaterdag 14 augustus met een verplaatsing naar RWDM. . Myny met Moeskroen in 1B De 26-jarige rechterflankspeler Olivier Myny heeft bij Excel Moeskroen een contract voor twee seizoenen met optie op een derde getekend. Na passages bij Waasland-Beveren en OH Leuven zet Myny zijn carrière nu voort bij Moeskroen. In het totaal was de 26-jarige West-Vlaming al goed voor een honderdtal wedstrijden in eerste klasse en nog eens vijftig matchen in 1B. Daarin kwam hij 20 keer tot scoren. Moeskroen begint het seizoen in 1B op zaterdag 14 augustus met een verplaatsing naar RWDM.



Nieuwe spits voor KV Oostende. KV Oostende heeft de 23-jarigr aanvaller Andrew Jung weggehaald bij de Franse tweedeklasser Chateauroux. Vorig seizoen speelde hij op uitleenbasis bij de derdeklasser Quevilly-Rouen, waar hij topschutter van de competitie werd met 23 goals. De spits tekende tot en met 2025 bij KV Oostende, maar wordt eerst twee seizoenen uitgeleend aan zusterclub AS Nancy. "De stap van de Franse derde klasse naar de Belgische eerste klasse zou echter misschien té bruusk zijn, daarom is een tussenstop bij Nancy opportuun voor de speler zijn carrière", zegt CEO Gauthier Ganaye.



Een nieuwe verdediger voor Moeskroen in 1B

