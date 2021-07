Transfers JPL/1B: Mitrovic verlengt bij Club Brugge, Avenatti op huurbasis naar Union

15:33 15 uur 33. KV Oostende haalt Mickaël Biron en leent hem uit. KV Oostende heeft de aanvaller Mickaël Biron (23) overgenomen van Nancy. De speler uit Martinique blijft wel nog een seizoen op huurbasis spelen voor de club uit de Ligue 2. Biron zette bij KVO zijn handtekening onder een contract van vier jaar. "Mickaël wacht een grote toekomst. Hij is echter nog maar 1 jaar prof en dus is het beter voor hem dat hij eerst nog één seizoen op huurbasis bij Nancy blijft", verklaart Gauthier Ganaye, executive president bij KV Oostende en ook voorzitter bij Nancy. . KV Oostende haalt Mickaël Biron en leent hem uit KV Oostende heeft de aanvaller Mickaël Biron (23) overgenomen van Nancy. De speler uit Martinique blijft wel nog een seizoen op huurbasis spelen voor de club uit de Ligue 2. Biron zette bij KVO zijn handtekening onder een contract van vier jaar.

"Mickaël wacht een grote toekomst. Hij is echter nog maar 1 jaar prof en dus is het beter voor hem dat hij eerst nog één seizoen op huurbasis bij Nancy blijft", verklaart Gauthier Ganaye, executive president bij KV Oostende en ook voorzitter bij Nancy.

15:33 15 uur 33.

14:47 14 uur 47. Mitrovic verlengt bij Club Brugge. De 27-jarige Kroatische centrale verdediger Matej Mitrovic heeft zijn contract bij landskampioen Club Brugge verlengd tot 2024. Mitrovic, die in januari 2018 in Jan Breydel neerstreek, kwam door een aanslepende blessure vorig seizoen slechts zeven keer in actie voor de Bruggelingen. Club beloont hem nu met een nieuw contract. . Mitrovic verlengt bij Club Brugge De 27-jarige Kroatische centrale verdediger Matej Mitrovic heeft zijn contract bij landskampioen Club Brugge verlengd tot 2024.

Mitrovic, die in januari 2018 in Jan Breydel neerstreek, kwam door een aanslepende blessure vorig seizoen slechts zeven keer in actie voor de Bruggelingen. Club beloont hem nu met een nieuw contract.

14:41 14 uur 41.

12:17 12 uur 17. Avenatti op huurbasis naar Union. Promovendus Union huurt Felipe Avenatti van Standard. De Uruguayaanse spits speelde eerder al bij 3 verschillende Belgische ploegen: Kortrijk, Standard en Antwerp. Hij scoorde 11 keer in 51 wedstrijden in de Jupiler Pro League. Union versierde ook een aankoopoptie. . Avenatti op huurbasis naar Union Promovendus Union huurt Felipe Avenatti van Standard. De Uruguayaanse spits speelde eerder al bij 3 verschillende Belgische ploegen: Kortrijk, Standard en Antwerp. Hij scoorde 11 keer in 51 wedstrijden in de Jupiler Pro League. Union versierde ook een aankoopoptie.

12:17 12 uur 17.

11:03 11 uur 03. Cercle Brugge haalt flankspeler. Cercle Brugge huurt Waldo Rubio van Valladolid. De "Vereniging" heeft ook een aankoopoptie bedongen. De 25-jarige flankspeler maakte in 2019 zijn debuut in de Spaanse eerste klasse en speelde in totaal 45 wedstrijden voor Valladolid. . Cercle Brugge haalt flankspeler Cercle Brugge huurt Waldo Rubio van Valladolid. De "Vereniging" heeft ook een aankoopoptie bedongen. De 25-jarige flankspeler maakte in 2019 zijn debuut in de Spaanse eerste klasse en speelde in totaal 45 wedstrijden voor Valladolid.

11:03 11 uur 03.

02-07-2021 02-07-2021.

13:55 13 uur 55.

13:52 13 uur 52. 6e versterking voor Union. Promovendus Union blijft zich versterken voor volgend seizoen. De Brusselaars kondigden de komst van Lorenzo Paolucci aan: een 24-jarige verdedigende middenvelder. Paolucci komt over van de Italiaanse tweedeklasser Reggina, dat hem het voorbije seizoen uitleende aan derdeklasser Monopoli. Daar scoorde hij drie keer en gaf hij 10 assists. Hij ondertekende in het Joseph Mariënstadion een contract voor drie seizoenen, met een optie op nog een extra seizoen. . 6e versterking voor Union Promovendus Union blijft zich versterken voor volgend seizoen. De Brusselaars kondigden de komst van Lorenzo Paolucci aan: een 24-jarige verdedigende middenvelder.

Paolucci komt over van de Italiaanse tweedeklasser Reggina, dat hem het voorbije seizoen uitleende aan derdeklasser Monopoli. Daar scoorde hij drie keer en gaf hij 10 assists. Hij ondertekende in het Joseph Mariënstadion een contract voor drie seizoenen, met een optie op nog een extra seizoen.

30-06-2021 30-06-2021.

18:17 18 uur 17. KVK huurt snelle Colombiaan van City. Marlos Moreno trekt op huurbasis naar KV Kortrijk. De 24-jarige Colombiaan speelde sinds januari bij Lommel in 1B, waar hij een goede indruk naleit. De aanvaller scoorde 5 doelpunten en gaf 4 assists bij Lommel. Ook in de bekermatch tegen Kortrijk, die zijn huidige werkgever won, maakte hij een goede beurt. “Marlos is heel snel en technisch vaardig”, weet sportief manager Rik Foulon. “Hij is zeker een meerwaarde voor onze groep.” . KVK huurt snelle Colombiaan van City Marlos Moreno trekt op huurbasis naar KV Kortrijk. De 24-jarige Colombiaan speelde sinds januari bij Lommel in 1B, waar hij een goede indruk naleit.

De aanvaller scoorde 5 doelpunten en gaf 4 assists bij Lommel. Ook in de bekermatch tegen Kortrijk, die zijn huidige werkgever won, maakte hij een goede beurt.

“Marlos is heel snel en technisch vaardig”, weet sportief manager Rik Foulon. “Hij is zeker een meerwaarde voor onze groep.”



18:16 18 uur 16.

29-06-2021 29-06-2021.

21:08 21 uur 08. Musona vertrekt definitief bij Anderlecht. Knowledge Musona staat volgend seizoen niet langer op de loonlijst bij Anderlecht. De Zimbabwaanse aanvaller gaat aan de slag in Saoedi-Arabië bij Al-Tai FC dat afgelopen seizoen naar de hoogste afdeling promoveerde. Anderlecht haalde Musona in 2018 weg bij KV Oostende, maar bij paars-wit liet hij nooit een onuitwisbare indruk. Musona werd nadien ook nog uitgeleend aan Lokeren en Eupen en verlaat de Jupiler Pro League nu definitief. . Musona vertrekt definitief bij Anderlecht Knowledge Musona staat volgend seizoen niet langer op de loonlijst bij Anderlecht. De Zimbabwaanse aanvaller gaat aan de slag in Saoedi-Arabië bij Al-Tai FC dat afgelopen seizoen naar de hoogste afdeling promoveerde. Anderlecht haalde Musona in 2018 weg bij KV Oostende, maar bij paars-wit liet hij nooit een onuitwisbare indruk. Musona werd nadien ook nog uitgeleend aan Lokeren en Eupen en verlaat de Jupiler Pro League nu definitief.

21:05 21 uur 05.

20:05 20 uur 05. Gano aan de slag bij Zulte Waregem. Zinho Gano gaat zijn voetbalgeluk volgend seizoen beproeven bij Zulte Waregem. De 27-jarige targetspits verlaat Racing Genk dit keer definitief. Gano werd vorig seizoen na de winterstop door Genk uitgeleend aan KV Kortrijk. Daar deed Gano het prima met 6 doelpunten in 11 wedstrijden. In het verleden voetbalde hij ook nog onder meer voor Waasland-Beveren, KV Oostende en Antwerp. . Gano aan de slag bij Zulte Waregem Zinho Gano gaat zijn voetbalgeluk volgend seizoen beproeven bij Zulte Waregem. De 27-jarige targetspits verlaat Racing Genk dit keer definitief. Gano werd vorig seizoen na de winterstop door Genk uitgeleend aan KV Kortrijk. Daar deed Gano het prima met 6 doelpunten in 11 wedstrijden. In het verleden voetbalde hij ook nog onder meer voor Waasland-Beveren, KV Oostende en Antwerp.

20:03 20 uur 03.

15:28 15 uur 28. Club Brugge haalt nieuwe doelman. De 17-jarige Belgische doelman Henri Maton maakt de overstap van PSG naar Club Brugge. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen bij blauw-zwart. Maton zal in eerste instantie bij Club NXT aansluiten. In 2019 maakte Maton nog de overstap van Wasquehal naar de Franse topclub Paris Saint-Germain. Daar speelde hij in het afgelopen seizoen mee bij de U19. . Club Brugge haalt nieuwe doelman De 17-jarige Belgische doelman Henri Maton maakt de overstap van PSG naar Club Brugge. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen bij blauw-zwart. Maton zal in eerste instantie bij Club NXT aansluiten. In 2019 maakte Maton nog de overstap van Wasquehal naar de Franse topclub Paris Saint-Germain. Daar speelde hij in het afgelopen seizoen mee bij de U19.

15:24 15 uur 24.

12:12 12 uur 12. Beerschot huurt Thibault De Smet (ex-Gent, ex-STVV) van Reims. Thibault De Smet zet zijn carrière verder bij Beerschot. De 23-jarige linksachter komt op huurbasis over van Stade de Reims mét aankoopoptie. De Smet is een jeugdproduct van AA Gent, waar hij in 2017 toetrad tot de A-kern. Twee jaar later verhuisde De Smet, met het oog op meer speelkansen, naar STVV. Dat lukte en zo raakte hij op de radar van Reims. Er volgde in de zomer van 2020 een transfer naar de Ligue 1, maar die overstap werd geen onverdeeld succes. De Smet speelde slechts negen wedstrijden. De linkerverdediger kiest nu voor een terugkeer naar België. "Daar ben ik heel blij om. Weer in België voetballen, in een vertrouwde competitie en omgeving, daar heb ik enorm veel zin in." Technisch Beerschot-manager Sander Van Praet: "Thibault is een linksback met een grote motor en een goede linkervoet, die de volledige flank kan belopen. Als voormalig Belgisch belofte-international brengt hij Beerschot kwaliteit en ervaring bij." . Beerschot huurt Thibault De Smet (ex-Gent, ex-STVV) van Reims Thibault De Smet zet zijn carrière verder bij Beerschot. De 23-jarige linksachter komt op huurbasis over van Stade de Reims mét aankoopoptie.

De Smet is een jeugdproduct van AA Gent, waar hij in 2017 toetrad tot de A-kern. Twee jaar later verhuisde De Smet, met het oog op meer speelkansen, naar STVV. Dat lukte en zo raakte hij op de radar van Reims. Er volgde in de zomer van 2020 een transfer naar de Ligue 1, maar die overstap werd geen onverdeeld succes. De Smet speelde slechts negen wedstrijden.



De linkerverdediger kiest nu voor een terugkeer naar België. "Daar ben ik heel blij om. Weer in België voetballen, in een vertrouwde competitie en omgeving, daar heb ik enorm veel zin in."

Technisch Beerschot-manager Sander Van Praet: "Thibault is een linksback met een grote motor en een goede linkervoet, die de volledige flank kan belopen. Als voormalig Belgisch belofte-international brengt hij Beerschot kwaliteit en ervaring bij."