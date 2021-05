Transfers JPL/1B: Lierse Kempenzonen biedt Jens Naessens weer onderdak

18:53 18 uur 53. Lierse Kempenzonen pakt Jens Naessens (zonder club). Lierse Kempenzonen heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Jens Naessens. De 30-jarige aanvaller ondertekende na het afleggen van zijn medische testen een contract voor 1 seizoen, met optie op nog 1 seizoen, op het Lisp. Naessens is een bekende naam in het Belgische voetbal en verdedigde in het verleden de kleuren van Zulte Waregem, KV Mechelen, Westerlo en Roeselare. Met Zulte Waregem werd hij in 2013 vicekampioen. Sinds december vorig jaar zat hij zonder club na een avontuur bij de Italiaanse derdeklasser Foggia. "Vorig jaar ben ik een buitenlands avontuur aangegaan waarbij alles vlekkeloos liep. Tot het noodlot toesloeg en ik me blesseerde", zei Naessens in een eerste reactie. "Het was echt een pechjaar voor mij." "Toen Lierse mij contacteerde heb ik niet getwijfeld. Het was voor mij belangrijk om snel duidelijkheid te krijgen omtrent mijn carrière. Ik sta te popelen om terug te voetballen en doelpunten te scoren." Lierse beëindigde de competitie in 1B vorige maand als zevende en voorlaatste, met 16 punten na 28 wedstrijden. . Lierse Kempenzonen pakt Jens Naessens (zonder club) Lierse Kempenzonen heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Jens Naessens. De 30-jarige aanvaller ondertekende na het afleggen van zijn medische testen een contract voor 1 seizoen, met optie op nog 1 seizoen, op het Lisp.

12-05-2021

20:25 20 uur 25. Union haalt jonge middenvelder bij Chelsea. Promovendus Union heeft Marcel Lewis bij Chelsea kunnen overtuigen van een Belgisch avontuur. De 19-jarige offensieve middenvelder tekent voor 3 seizoenen met een optie op een 4e. Vorig seizoen speelde Lewis bij de beloften van Chelsea in de Premier League 2, waar hij 16 keer in actie kwam. Sinds 2015 doorliep hij de jeugdreeksen van Chelsea. Lewis is de tweede aanwinst voor Union na de Nederlandse verdediger Bart Nieuwkoop.



11-05-2021 17:38 17 uur 38. Shinton krijgt verjaardagscadeau van Club. Club Brugge heeft doelman Nick Shinton aan zich gebonden tot 2023. De jonge Belg ontwikkelt zich in de schaduw van Simon Mignolet, maar stond dit seizoen wel 15 keer tussen de palen bij Club NXT in 1B. Hij blaast vandaag 20 kaarsjes uit en krijgt er dus een nieuw contract bovenop. Shinton is ook doelman bij de nationale beloften. Hij kwam in 2016 over van Genk en doorliep daarna de jeugdreeksen bij blauw-zwart.

10-05-2021 21:04 21 uur 04. Colombatto definitief weg bij STVV. Santiago Colombatto zal niet meer terugkeren naar Sint-Truiden. De Argentijnse middenvelder begon nog aan het seizoen bij STVV, zijn tweede in België, maar verhuisde in de winterstop naar Leon in Mexico. Die club neemt Colombatto nu definitief over.