Transfers JPL/1B: Lepoint blijft degradant Moeskroen trouw

13:15 13 uur 15. Christophe Lepoint blijft degradant Moeskroen trouw. Moeskroen zal ook na de degradatie naar 1B een beroep kunnen doen op Christophe Lepoint. De 36-jarige middenvelder verlengde zijn contract bij de Henegouwse club met één seizoen. Lepoint streek begin dit jaar neer bij Moeskroen, nadat hij eerder ook al in 2008-2009 voor de club speelde. .

Lepoint streek begin dit jaar neer bij Moeskroen, nadat hij eerder ook al in 2008-2009 voor de club speelde.

23:15 23 uur 15. Westerlo haalt ervaren doelman op in MLS. Westerlo heeft een vervanger beet voor Berke Özer, de getalenteerde Turkse doelman vertrekt na 2 jaar uit de Kempen. Hij wordt vervangen door de 29-jarige Deen David Jensen. Jensen komt over van MLS-club New York Red Bulls. Hij wordt voor 1 seizoen gehuurd van de ex-club van onder meer Thiery Henry. In het verleden was Jensen ook nog de eerste doelman bij FC Utrecht. .



21:55 21 uur 55. Oostende leent spits Thiam uit aan Ligue 2-club Nancy. Aanvaller Mamadou Thiam speelt volgend seizoen niet in het shirt van KV Oostende. De 26-jarige Senegalees mag op uitleenbasis zijn kans gaan in de Franse tweede klasse bij AS Nancy. Thiam kreeg volgend seizoen na een succesvolle testperiode een contract bij Oostende. Coach Blessin gebruikte hem voornamelijk als back-up voor Gueye en Sakala. .

18:02 18 uur 02. AA Gent trekt Julien De Sart aan. Na Gianni Bruno en Andrew Hjulsager heeft AA Gent een derde belangrijke versterking vastgelegd. Julien De Sart (26) verlaat KV Kortrijk en trekt naar de Ghelamco Arena. Hij tekende er voor 3 seizoenen. "Hij is een defensief ingestelde middenvelder die geregeld zijn doelpuntje meepikt", zegt Gent over zijn aanwinst. .

12:06 12 uur 06. Senna Miangue trekt naar Cercle Brugge. Senna Miangue zal ook volgend seizoen in de Jupiler Pro League aantreden. De 24-jarige verdediger wordt door Cagliari verhuurd aan Cercle Brugge. Hij werd ook eerder al uitgeleend aan Standard en Eupen. "Groen-Zwart onderhandelde ook een optie in de deal om de speler nadien definitief vast te leggen", staat er op de site van de "Vereniging" te lezen. .

11:37 11 uur 37. Charleroi plukt 18-jarige verdediger weg uit Cyprus. Charleroi heeft de 18-jarige Cyprioot Stelios Andreou aangetrokken. De centrale verdediger tekende een contract van 3 seizoenen met een optie voor 2 seizoenen. "Hij telt twee caps voor de nationale ploeg", klinkt het op de website van de Carolo's. "Dit seizoen heeft onze nieuwe centrale verdediger 34 wedstrijden gespeeld met Olympiakos Nicosia." .

11:09 11 uur 09. KV Kortrijk haalt Joris Delle terug naar België. Doelman Joris Delle (31) heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij KV Kortrijk. Delle was transfervrij nadat het Zuid-Afrikaanse Orlando Pirates hem in oktober van vorig jaar liet vertrekken. De Fransman werd in het seizoen 2013/2014 door OGC Nice uitgeleend aan Cercle Brugge. Hij keepte 32 wedstrijden voor de Vereniging. Verder stond hij ook op de loonlijst van Metz, Lens, NEC en Feyenoord. .

19:01 KV Mechelen versterkt zijn aanval met de 24-jarige Hugo Cuypers. Het jeugdproduct van Standard ondertekende maandag bij Malinwa een contract voor vier seizoenen, met een seizoen optie. Hij komt over van het Griekse Olympiakos. 19 uur 01.

17:05 17 uur 05. Zulte Waregem klopt aan bij Moeskroen. Alessandro Ciranni (24) voetbalt de komende drie seizoenen bij Zulte Waregem. De 24-jarige verdediger komt over van Moeskroen waar hij als kapitein afgelopen seizoen 31 wedstrijden speelde. De Limburger met Italiaanse roots tekent een contract van drie jaar bij Essevee. "Essevee is een erg warme club en ik had meteen het gevoel dat ze me erbij wilden", vertelde Alessandro Ciranni. "Door het stadion, de werking en de supporters van Essevee had ik meteen een klik met deze club." "We vonden het belangrijk om een flankverdediger met aanvallende kwaliteiten aan te trekken", vertelt Eddy Cordier. "Alessandro is een jongen die de competitie kent en ondanks zijn jonge leeftijd al heel wat ervaring heeft. We zijn tevreden dat hij vanaf vandaag deel uitmaakt van Essevee." .

