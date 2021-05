Transfers JPL/1B: Laurent Jans verlaat Standard transfervrij voor Sparta

15:59 15 uur 59. Laurent Jans verlaat Standard transfervrij voor Sparta. Laurent Jans zet zijn loopbaan verder bij Sparta Rotterdam. De 28-jarige Luxemburger komt transfervrij over van Standard Luik en tekent voor twee seizoenen op Het Kasteel. Dat heeft de nummer acht van het voorbije seizoen in de Eredivisie gemeld. "Met Laurent halen we een speler met veel ervaring en een winnaarsmentaliteit", vertelt technisch directeur Henk van Stee. "Met ruim 70 interlands voor Luxemburg, waarvan hij ook aanvoerder is halen we een speler met internationale ervaring. Hij heeft in meerdere competities gespeeld, waaronder de Jupiler Pro League, de Bundesliga en de Europa League." Jans begon zijn carrière in zijn thuisland waarna hij de overstap maakte naar Waasland-Beveren (2015-2018). Na drie seizoenen kwam hij een seizoen uit voor FC Metz in de Ligue 2 van Frankrijk. Na een jaar, op huurbasis, in de Bundesliga bij Paderborn ondertekende hij een contract bij Standard. In Luik was hij afgelopen seizoen geen vaste waarde. . Laurent Jans verlaat Standard transfervrij voor Sparta Laurent Jans zet zijn loopbaan verder bij Sparta Rotterdam. De 28-jarige Luxemburger komt transfervrij over van Standard Luik en tekent voor twee seizoenen op Het Kasteel. Dat heeft de nummer acht van het voorbije seizoen in de Eredivisie gemeld.

"Met Laurent halen we een speler met veel ervaring en een winnaarsmentaliteit", vertelt technisch directeur Henk van Stee. "Met ruim 70 interlands voor Luxemburg, waarvan hij ook aanvoerder is halen we een speler met internationale ervaring. Hij heeft in meerdere competities gespeeld, waaronder de Jupiler Pro League, de Bundesliga en de Europa League."

Jans begon zijn carrière in zijn thuisland waarna hij de overstap maakte naar Waasland-Beveren (2015-2018). Na drie seizoenen kwam hij een seizoen uit voor FC Metz in de Ligue 2 van Frankrijk. Na een jaar, op huurbasis, in de Bundesliga bij Paderborn ondertekende hij een contract bij Standard. In Luik was hij afgelopen seizoen geen vaste waarde.

15:18 15 uur 18. KV Mechelen plukt Iebe Swers weg bij promovendus Seraing. Na coach Emilio Ferrera ziet promovendus Seraing nu ook een basisspeler vertrekken. Iebe Swers verlaat de club en gaat aan de slag bij KV Mechelen, de 24-jarige rechtsback tekende een contract voor 4 seizoenen bij Malinwa. "Iebe heeft zich de afgelopen jaren omgeschoold van rechtsvoor naar rechtsback en is nog altijd maar 24. Hij zorgt voor veel offensieve impulsen en heeft nog een mooie groeimarge", aldus sportief directeur bij KVM Tom Caluwe.

"Iebe heeft zich de afgelopen jaren omgeschoold van rechtsvoor naar rechtsback en is nog altijd maar 24. Hij zorgt voor veel offensieve impulsen en heeft nog een mooie groeimarge", aldus sportief directeur bij KVM Tom Caluwe.

28-05-2021 28-05-2021.

28-05-2021

12:51 12 uur 51. Julien De Sart ruilt Kortrijk voor Gent. Julien De Sart maakt de overstap naar AA Gent. De 26-jarige centrale middenvelder komt over van KV Kortrijk, waar hij sinds 2018 aan de slag was. Gent bevestigde vandaag de transfervrije overgang. Het voormalige jeugdproduct van Standard moet voor meer stabiliteit zorgen. "Julien De Sart bevat de juiste spelersmentaliteit die wij zoeken voor onze kern bij AA Gent. Hij ondertekende een contract voor 3 seizoenen", meldt Gent-manager Michel Louwagie.

"Julien De Sart bevat de juiste spelersmentaliteit die wij zoeken voor onze kern bij AA Gent. Hij ondertekende een contract voor 3 seizoenen", meldt Gent-manager Michel Louwagie.



27-05-2021 27-05-2021.

27-05-2021

15:35 15 uur 35. Sowah verlaat Leuven. Oud-Heverlee Leuven zal na een sterk eerste seizoen in 1A aan een nieuwe ploeg moeten bouwen. Heel wat spelers moesten weg van de club, maar Kamal Sowah koos er zelf voor om na 3,5 seizoenen te vertrekken. De 21-jarige Ghanees was afgelopen seizoen samen met Thomas Henry en Xavier Mercier de draaischijf in de Leuvense aanval. Hij scoorde 8 keer en gaf 6 assists. Sowah trok 72 keer het truitje van OH Leuven aan en wil nu een stap hogerop zetten. Het is niet duidelijk waar zijn toekomst nu ligt. Hij keert voorlopig terug naar Leicester City.

De 21-jarige Ghanees was afgelopen seizoen samen met Thomas Henry en Xavier Mercier de draaischijf in de Leuvense aanval. Hij scoorde 8 keer en gaf 6 assists.



Sowah trok 72 keer het truitje van OH Leuven aan en wil nu een stap hogerop zetten. Het is niet duidelijk waar zijn toekomst nu ligt. Hij keert voorlopig terug naar Leicester City.

12:14 Zulte Waregem verlengt het contract van Damien Marcq niet. 12 uur 14. Zulte Waregem verlengt het contract van Damien Marcq niet.

24-05-2021 24-05-2021.

24-05-2021

11:33 11 uur 33. Fuakala van Club (NXT) naar Deinze. De 20-jarige Nathan Fuakala verlaat kampioen Club Brugge, waar hij einde contract is, en maakt de overstap naar KMSK Deinze in 1B. Daar ondertekende hij een contract voor twee seizoenen. Fuakala werd drie jaar geleden door blauw-zwart overgenomen van de Franse tweedeklasser Valenciennes. De centrale verdediger werd vorig seizoen uitgespeeld bij de belofteploeg van Club Brugge, Club NXT. "Nathan is een jonge speler met een mooi profiel en heel wat potentieel om door te groeien. Ik ben er zeker van dat de neutrale voetballiefhebber snel overtuigd is van zijn kunnen. Het is aan hem en aan ons om hem hier verder te laten ontplooien", meldt coach Wim De Decker van KMSK Deinze.

Fuakala werd drie jaar geleden door blauw-zwart overgenomen van de Franse tweedeklasser Valenciennes. De centrale verdediger werd vorig seizoen uitgespeeld bij de belofteploeg van Club Brugge, Club NXT.

"Nathan is een jonge speler met een mooi profiel en heel wat potentieel om door te groeien. Ik ben er zeker van dat de neutrale voetballiefhebber snel overtuigd is van zijn kunnen. Het is aan hem en aan ons om hem hier verder te laten ontplooien", meldt coach Wim De Decker van KMSK Deinze.

22-05-2021 22-05-2021.

22-05-2021

20:30 20 uur 30. Kenneth Schuermans verlaat OHL voor Lierse. Het seizoen in 1B is alweer een tijdje afgelopen. Lierse kende sportief gezien een moeizaam jaar en wil het over een andere boeg gooien. Met Kenneth Schuermans haalt de club alweer transfer nummer 11 binnen. Schuermans stond afgelopen seizoen onder contract bij OH Leuven. Een klein jaar geleden in de openingsmatch tegen Eupen scheurde hij zijn achillespees waarna een maandenlange revalidatie volgde. Schuermans tekende nu een contract voor 1 seizoen bij Lierse.

16:50 16 uur 50. Genk ziet spelmaker Møller Dæhli definitief vertrekken. Vicekampioen Racing Genk zal volgend seizoen geen beroep meer kunnen doen op Mats Møller Dæhli. De Duitse tweedeklasser Nürnberg licht namelijk de aankoopoptie in het contract van de 26-jarige Noor. Møller Dæhli maakte in januari 2020 nog de overstap van FC Sankt Pauli naar Racing Genk, maar het jeugdproduct van Man United kon zich in Limburg nooit doorzetten. Na 8 wedstrijden stuurde Genk hem terug naar Duitse tweede klasse en daar zal hij dus ook volgend seizoen spelen.

21-05-2021 21-05-2021.

21-05-2021

19:56 19 uur 56. Mujaid Sadick is nieuwe Genk-verdediger. Racing Genk heeft zich met de Spaanse jeugdinternational Mujaid Sadick versterkt. De 21-jarige centrale verdediger van Nigeriaanse en Ghanese origine komt over van de Spaanse derdeklasser Deportivo La Coruna en ondertekende in Limburg een contract voor vier jaar. "Mujaid is klaar voor een stap hogerop", zegt technisch directeur Dimitri de Condé. "Wij geloven dat hij een mooie toekomst voor zich heeft. Hij is jong en sterk, erg snel en onverzettelijk als verdediger." "Ons programma volgend seizoen zal met Europees voetbal erbij een stuk gevulder worden. En dus hebben wij nood aan een iets bredere selectie. Mujaid geeft ons achterin extra opties."



"Mujaid is klaar voor een stap hogerop", zegt technisch directeur Dimitri de Condé. "Wij geloven dat hij een mooie toekomst voor zich heeft. Hij is jong en sterk, erg snel en onverzettelijk als verdediger."

"Ons programma volgend seizoen zal met Europees voetbal erbij een stuk gevulder worden. En dus hebben wij nood aan een iets bredere selectie. Mujaid geeft ons achterin extra opties."

18-05-2021 18-05-2021.

18-05-2021

18:32 18 uur 32. Zulte Waregem heeft vervanger voor Deschacht. Zulte Waregem heeft met Joost van Aken zijn eerste aanwinst voor het komende seizoen voorgesteld. Van Aken is een 27-jarige linksvoetige verdediger, die afgelopen seizoen 17 matchen speelde voor Sheffield Wednesday, in de Engelse 2e klasse. "De gesprekken met de staf en de mensen van de club gaven me meteen een goed gevoel", zegt Van Aken. "Ik kijk ernaar uit om aan het nieuwe seizoen te beginnen, hopelijk met supporters."

"De gesprekken met de staf en de mensen van de club gaven me meteen een goed gevoel", zegt Van Aken. "Ik kijk ernaar uit om aan het nieuwe seizoen te beginnen, hopelijk met supporters."

15-05-2021 15-05-2021.

