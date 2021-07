Transfers JPL/1B: KVO presenteert nieuwe spits net voor eerste competitiematch

21:16 21 uur 16. Aanvallende versterking aan de kust. Vlak voor zijn eerste competitiematch tegen Charleroi heeft KV Oostende een nieuwe aanvalsleider voorgesteld: Thierry Ambrose (24) wisselt Metz in voor KVO. "Hij stond met stip op nummer één", vertelt de sportief directeur van KVO over het jeugdproduct van Manchester City. . Aanvallende versterking aan de kust Vlak voor zijn eerste competitiematch tegen Charleroi heeft KV Oostende een nieuwe aanvalsleider voorgesteld: Thierry Ambrose (24) wisselt Metz in voor KVO. "Hij stond met stip op nummer één", vertelt de sportief directeur van KVO over het jeugdproduct van Manchester City.

20:45 20 uur 45. KV Mechelen trekt Shved definitief aan. KV Mechelen is er dan toch in geslaagd om Marian Shved (24) definitief over te nemen van Celtic. De Oekraïense aanvaller kwam vorig seizoen al op uitleenbasis over en tekende nu een contract voor 3 seizoenen met optie op een 4e. "Aan dit dossier hebben we heel lang en met man en macht gewerkt", geeft sportief directeur Tom Caluwe mee. "Iedereen is blij dat het eindelijk rond is. Marian toonde zijn potentieel na een moeilijke start en gaf echt aan te willen blijven bij onze club. Dat sterkt het geloof in ons project alleen nog maar meer."

18:05 18 uur 05. Batubinsika verlaat Antwerp voor Famalicão. Dylan Batubinsika trekt de deur op de Bosuil achter zich dicht. De centrale verdediger trekt naar het Portugese Famalicão, waar hij ex-ploegmaat Ivo Rodrigues terugvindt. Batubinsika kwam in 2017 naar België en speelde in totaal 85 wedstrijden voor Antwerp.

17:28 Standard heeft een nieuwe flankaanvaller. Aron Donnum (23) tekende een meerjarig contract op Sclessin. De Noor komt over van Valerenga, dat gisteren - zonder Donnum - kansloos onderuit ging tegen KAA Gent. 17 uur 28.

17:27 Antwerp heeft de komst van Alhassan Yusuf definitief afgerond. De Nigeriaanse middenvelder komt over van IFK Göteborg en tekende voor 4 jaar. 17 uur 27.

16:19 16 uur 19. Sloveen Lorbek verlaat Union voor thuisland. Union Sint-Gillis moet afscheid nemen van Nik Lorbek. De 25-jarige Sloveen belandde 2 jaar geleden in België, maar kon nooit echt zijn stempel drukken in het Dudenpark. Na amper 7 competitiewedstrijden trekt Lorbek nu naar zijn Sloveense ex-ploeg NS Mura.

15:58 Standard stalt rechtervleugelverdediger Lucas Kalala (19), spits Mitchy-Yorham Ntelo (20) en centrale verdediger Allan Delferriere (19) tot het einde van het seizoen bij de Nederlandse tweedeklasser MVV. 15 uur 58.

13:03 13 uur 03. Club Brugge leent Krmencik uit aan Slavia Praag. Michael Krmencik waagt zich een een nieuw avontuur in eigen land. De Tsjech wordt voor een seizoen uitgeleend aan Slavia Praag. Krmencik is overbodig bij Club Brugge en blauw-zwart leende de spits ook al uit aan PAOK Saloniki.

12:51 12 uur 51. Standard ontbindt contract van neef Carcela. Joachim Carcela, de neef van Mehdi Carcela, verlaat Standard. Het contract van de 21-jarige middenvelder werd in onderling overleg ontbonden. "Standard en Joachim Carcela hebben in onderling overleg hun verbintenis verbroken. Onze club wenst Joachim succes toe in zijn verdere professionele carrière", klonk het in een statement. Carcela, die in het verleden ook voor de jeugdopleidingen van Anderlecht en Club Brugge speelde, kwam uiteindelijk tot vier officiële duels voor de Luikenaars. Vorig seizoen viel hij drie keer in in de Europa League. In de Jupiler Pro League speelde hij geen minuut.

"Standard en Joachim Carcela hebben in onderling overleg hun verbintenis verbroken. Onze club wenst Joachim succes toe in zijn verdere professionele carrière", klonk het in een statement.

Carcela, die in het verleden ook voor de jeugdopleidingen van Anderlecht en Club Brugge speelde, kwam uiteindelijk tot vier officiële duels voor de Luikenaars. Vorig seizoen viel hij drie keer in in de Europa League. In de Jupiler Pro League speelde hij geen minuut.

20:01 20 uur 01. Parfait Mandanda ruilt na 10 jaar Charleroi voor Moeskroen. Parfait Mandanda verlaat Charleroi en gaat aan de slag bij Moeskroen. Dat nieuws maakten beide Henegouwse clubs vanavond bekend. De 31-jarige Franse doelman tekende voor één seizoen met optie op een extra jaar. Moeskroen degradeerde afgelopen seizoen naar 1B. Mandanda streek 10 jaar geleden neer op Mambourg, toen de Zebra's zelf nog in tweede klasse aan de slag waren. Hij stond er in totaal 99 matchen tussen de palen. De voorbije twee seizoenen werd hij uitgeleend aan Dinamo Boekarest en Hartford Athletic. De goalie is de broer van Frans international en doelman van Marseille Steve Mandanda. Begin juli ging hij op proef bij Moeskroen. Hij is na Clément Tainmont en Christophe Diandy de derde aanwinst van de zomermercato.

Mandanda streek 10 jaar geleden neer op Mambourg, toen de Zebra's zelf nog in tweede klasse aan de slag waren. Hij stond er in totaal 99 matchen tussen de palen. De voorbije twee seizoenen werd hij uitgeleend aan Dinamo Boekarest en Hartford Athletic.

De goalie is de broer van Frans international en doelman van Marseille Steve Mandanda. Begin juli ging hij op proef bij Moeskroen. Hij is na Clément Tainmont en Christophe Diandy de derde aanwinst van de zomermercato.

17:38 Cercle Brugge shopt nog maar eens bij moederclub Monaco. Edgaras Utkus en Boris Popovic, beiden 21 jaar, komen definitief over van het Prinsdom. Boris Popovic is een rechtsvoetige centrale verdediger en tevens belofte-international bij Servië. Popovic tekende een contract tot juni 2022 bij Cercle, met de optie op een bijkomend seizoen nadien. Edgaras Utkus is op zijn beurt een centrale middenvelder van 1m90. De international tekende een overeenkomst bij Cercle tot juni 2023, met de optie om de overeenkomst nadien met één seizoen te verlengen. 17 uur 38.



Boris Popovic is een rechtsvoetige centrale verdediger en tevens belofte-international bij Servië. Popovic tekende een contract tot juni 2022 bij Cercle, met de optie op een bijkomend seizoen nadien.



Edgaras Utkus is op zijn beurt een centrale middenvelder van 1m90. De international tekende een overeenkomst bij Cercle tot juni 2023, met de optie om de overeenkomst nadien met één seizoen te verlengen.

17:32 17 uur 32. OHL huurt Sébastien Dewaest van Genk. Ervaren versterking van OH Leuven. De club huurt Sébastien Dewaest van Racing Genk. De verdediger, met ruim 200 wedstrijden op de teller, staat nog twee seizoenen onder contract bij de Limburgers. Vorig seizoen leende de club hem al een halfjaar uit aan Toulouse, waarmee hij net naast promotie naar de Ligue 1 greep. Wim De Corte, technisch directeur bij OH Leuven: "Met Sébastien Dewaest halen we een echte leider in huis. Zowel op als naast het veld neemt Sébastien steeds het voortouw. Hij brengt ook een brok ervaring mee in het hart van onze verdediging."

