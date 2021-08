Transfers JPL/1B: KV Kortrijk haalt aanvaller Mbayo weg bij AA Gent

11:54 11 uur 54. Mbayo verlaat AA Gent voor KV Kortrijk. Competitieleider KV Kortrijk neemt Dylan Mbayo over van AA Gent. De aanvaller speelde 2 seizoenen in de Ghelamco Arena, maar kreeg weinig kansen in de hoofdmacht. In Kortrijk lag een contract voor 5 seizoenen klaar voor het nog maar 19-jarige talent. “Hij speelt verticaal, gaat voor de actie vooruit. Het is een aanvallend ingestelde speler. Hopelijk kan hij hier zijn carrière helemaal op de rails zetten", zegt sportief manager Rik Foulon. . Mbayo verlaat AA Gent voor KV Kortrijk Competitieleider KV Kortrijk neemt Dylan Mbayo over van AA Gent. De aanvaller speelde 2 seizoenen in de Ghelamco Arena, maar kreeg weinig kansen in de hoofdmacht.



In Kortrijk lag een contract voor 5 seizoenen klaar voor het nog maar 19-jarige talent. “Hij speelt verticaal, gaat voor de actie vooruit. Het is een aanvallend ingestelde speler. Hopelijk kan hij hier zijn carrière helemaal op de rails zetten", zegt sportief manager Rik Foulon.

11:51 11 uur 51.

11:45 Westerlo versterkt zijn middenveld met de 20-jarige Sékou Camara. 11 uur 45. Westerlo versterkt zijn middenveld met de 20-jarige Sékou Camara.

09:24 09 uur 24. Rocco Reitz komt seizoen bij STVV spelen. STVV kan dit seizoen een jong talent van Borussia Mönchengladbach inschakelen op zijn middenveld. De 19-jarige Rocco Reitz, die tot 2024 onder contract staat in Duitsland, wordt voor één seizoen gehuurd. "Rocco is een van onze jeugdproducten waar we heilig in geloven, maar door de grote concurrentie zou hij dit seizoen weinig speelminuten krijgen", klinkt het bij Mönchengladbach. "Daarom hebben we besloten om hem uit te lenen aan STVV, waar hij de kans krijgt om zich in een goede competitie te tonen." Bij STVV zijn ze maar al te blij dat ze met de jonge Duitser hun middenveld kunnen versterken. "Hij is een speler met visie die de bal rustig van achteruit kan verplaatsen. Hij is agressief in de verdediging en werkt erg hard aan beide kanten van het veld.", zegt sportief directeur Andre Pinto.



"Rocco is een van onze jeugdproducten waar we heilig in geloven, maar door de grote concurrentie zou hij dit seizoen weinig speelminuten krijgen", klinkt het bij Mönchengladbach. "Daarom hebben we besloten om hem uit te lenen aan STVV, waar hij de kans krijgt om zich in een goede competitie te tonen."



Bij STVV zijn ze maar al te blij dat ze met de jonge Duitser hun middenveld kunnen versterken. "Hij is een speler met visie die de bal rustig van achteruit kan verplaatsen. Hij is agressief in de verdediging en werkt erg hard aan beide kanten van het veld.", zegt sportief directeur Andre Pinto.

09:18 09 uur 18.

03-08-2021 03-08-2021.

18:08 18 uur 08. Westerlo pakt uit met De Cuyper en N'Diaye (ex-AA Gent). Westerlo heeft drie nieuwe spelers binnengehaald. Mamoutou N'Diaye en Jan Bernat komen het middenveld van de Kempenaars versterken. N'Diaye, een 31-jarige middenvelder, is niet aan zijn proefstuk toe in België. In het verleden stond hij onder meer onder contract bij AA Gent, Zulte Waregem en Antwerp. Hij komt over van het Spaanse Marino. Ook de 20-jarige Jan Bernat, niet te verwarren met PSG-linksback Juan Bernat, is een middenvelder. De Slowaak maakt de overstap van MSK Zilina uit zijn thuisland. Ook Maxim De Cuyper (20) gaat een jaartje ervaring opdoen in Westerlo. Hij maakte in februari 2020 zijn debuut voor Club tegen Manchester United. Doelman en jeugdproduct Jitse Vandermotten verlengde zijn contract dan weer met een jaar.



18:05 18 uur 05.

17:14 17 uur 14. 3 nieuwe spelers voor Virton. Een week geleden had Virton nog geen hoofdcoach, geen technisch directeur en slechts 2 spelers onder contract staan, maar er komt zo stilaan schot in de zaak. De voorbije week was er al heel wat activiteit en vandaag werden weer 3 spelers voorgesteld. Zo komen doelman Timothy Martin (ex-AA Gent), verdediger Jonas Vinck en aanvaller Aimery Pinga de selectie versterken.

13:33 13 uur 33. Waasland-Beveren lokt Kevin Hoggas naar 1B. Kevin Hoggas (29) komt het middenveld van Waasland-Beveren versterken. De Fransman, die sinds januari 2018 aan de slag was op Jan Breydel, ruilt Cercle Brugge voor de 1B-club. "We waren op zoek naar een offensieve middenvelder. Kevin toonde de laatste jaren dat hij stabiel presteert, vooral met zijn passing en spelintelligentie. We zijn ervan overtuigd dat hij een nieuw element is in onze ploeg dat we nog niet hadden", aldus sportief directeur Roger Stilz.



"We waren op zoek naar een offensieve middenvelder. Kevin toonde de laatste jaren dat hij stabiel presteert, vooral met zijn passing en spelintelligentie. We zijn ervan overtuigd dat hij een nieuw element is in onze ploeg dat we nog niet hadden", aldus sportief directeur Roger Stilz.

13:30 13 uur 30.

02-08-2021 02-08-2021.

14:17 14 uur 17. Waasland-Beveren huurt middenvelder van Palace. Na een testperiode huurt Waasland-Beveren de Amerikaan Jacob Montes dit seizoen van Crystal Palace. Montes is een 22-jarige middenvelder en speelde nog nooit een match in Europa. "Jacob heeft ons in zijn testperiode overtuigd als een flexibele speler in de offensieve linie. Hij moet nog groeien, maar hij leert snel bij", zegt sportief directeur Roger Stilz. "We hebben de afgelopen weken gevoeld dat er al een goede chemie is tussen Jacob en de rest van het team. We willen Crystal Palace bedanken voor de goede samenwerking."



“Jacob heeft ons in zijn testperiode overtuigd als een flexibele speler in de offensieve linie. Hij moet nog groeien, maar hij leert snel bij", zegt sportief directeur Roger Stilz.



"We hebben de afgelopen weken gevoeld dat er al een goede chemie is tussen Jacob en de rest van het team. We willen Crystal Palace bedanken voor de goede samenwerking.”



14:17 14 uur 17.

31-07-2021 31-07-2021.

21:12 21 uur 12. Moeskroen haalt neef Carcela naar 1B. Joachim Carcela-Gonzalez is de nieuwste aanwinst van Moeskroen. De neef van Mehdi komt over van Standard en tekende voor 2 seizoenen met optie op een 3e. Vorig jaar speelde de 21-jarige midddenvelder 4 keer mee in het eerste elftal van Rouches.



21:11 21 uur 11.

14:00 14 uur . Myny met Moeskroen in 1B. De 26-jarige rechterflankspeler Olivier Myny heeft bij Excel Moeskroen een contract voor twee seizoenen met optie op een derde getekend. Na passages bij Waasland-Beveren en OH Leuven zet Myny zijn carrière nu voort bij Moeskroen. In het totaal was de 26-jarige West-Vlaming al goed voor een honderdtal wedstrijden in eerste klasse en nog eens vijftig matchen in 1B. Daarin kwam hij 20 keer tot scoren. Moeskroen begint het seizoen in 1B op zaterdag 14 augustus met een verplaatsing naar RWDM.



13:59 13 uur 59.

29-07-2021 29-07-2021.

17:52 17 uur 52. Bastians verlaat Waasland-Beveren. De Duitser Felix Bastians neemt afscheid van het gedegradeerde Waasland-Beveren. De 33-jarige verdediger speelde nog maar 1 seizoen op de Freethiel, maar gaf aan dichter bij zijn familie te willen zijn.

17:52 17 uur 52.

28-07-2021 28-07-2021.

19:46 19 uur 46. Nieuwe spits voor KV Oostende. KV Oostende heeft de 23-jarigr aanvaller Andrew Jung weggehaald bij de Franse tweedeklasser Chateauroux. Vorig seizoen speelde hij op uitleenbasis bij de derdeklasser Quevilly-Rouen, waar hij topschutter van de competitie werd met 23 goals. De spits tekende tot en met 2025 bij KV Oostende, maar wordt eerst twee seizoenen uitgeleend aan zusterclub AS Nancy. "De stap van de Franse derde klasse naar de Belgische eerste klasse zou echter misschien té bruusk zijn, daarom is een tussenstop bij Nancy opportuun voor de speler zijn carrière", zegt CEO Gauthier Ganaye.



De spits tekende tot en met 2025 bij KV Oostende, maar wordt eerst twee seizoenen uitgeleend aan zusterclub AS Nancy. "De stap van de Franse derde klasse naar de Belgische eerste klasse zou echter misschien té bruusk zijn, daarom is een tussenstop bij Nancy opportuun voor de speler zijn carrière", zegt CEO Gauthier Ganaye.