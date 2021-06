Transfers JPL/1B: Genk kondigt met Carel Eiting 2e transfer van de dag aan

20:48 20 uur 48. Genk verwelkomt middenvelder van Ajax. Racing Genk heeft zich vandaag, na Kelvin John, versterkt met middenvelder Carel Eiting. De 23-jarige Nederlander komt over van Ajax. Hij ondertekende in Limburg een contract voor 4 seizoenen tot zomer 2025. De linksvoetige middenvelder maakte op 18-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal van Ajax. Hij won met de Amsterdammers de dubbel. Vorig seizoen speelde hij op uitleenbasis voor de Engelse tweedeklasser Huddersfield. Daar kwam hij tot 3 goals en 3 assists in 23 competitieduels. Genk zit niet stil op de transfermarkt: de Nederlander is al de 4e zomeraanwinst. . Genk verwelkomt middenvelder van Ajax Racing Genk heeft zich vandaag, na Kelvin John, versterkt met middenvelder Carel Eiting. De 23-jarige Nederlander komt over van Ajax. Hij ondertekende in Limburg een contract voor 4 seizoenen tot zomer 2025.

De linksvoetige middenvelder maakte op 18-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal van Ajax. Hij won met de Amsterdammers de dubbel.

Vorig seizoen speelde hij op uitleenbasis voor de Engelse tweedeklasser Huddersfield. Daar kwam hij tot 3 goals en 3 assists in 23 competitieduels.

Genk zit niet stil op de transfermarkt: de Nederlander is al de 4e zomeraanwinst.

Lommel verhuurt Manfred Ugalde aan Twente. FC Twente huurt aanvaller Manfred Ugalde voor 2 seizoenen van Lommel. De 19-jarige Costa Ricaan was het voorbije seizoen in 1B goed voor 11 doelpunten in 22 competitieduels. Lommel had de aanvaller in juli vorig jaar overgenomen van de Costa Ricaanse topclub Saprissa, maar kan dus maar 1 seizoen rekenen op zijn diensten. "Een droom die uitkomt", deelt Ugalde vanuit Costa Rica. "Vanaf het eerste moment dat ze mij vertelden over de interesse van FC Twente was ik enthousiast en had ik geen twijfel. FC Twente is een club met een prachtige historie en geweldige supporters." "Bryan Ruiz heeft een grote status door zijn prestaties en nu is het mijn beurt om Costa Rica in Twente te vertegenwoordigen. Ik kijk er naar uit om iedereen bij de club te ontmoeten."

Lommel had de aanvaller in juli vorig jaar overgenomen van de Costa Ricaanse topclub Saprissa, maar kan dus maar 1 seizoen rekenen op zijn diensten.

"Een droom die uitkomt", deelt Ugalde vanuit Costa Rica. "Vanaf het eerste moment dat ze mij vertelden over de interesse van FC Twente was ik enthousiast en had ik geen twijfel. FC Twente is een club met een prachtige historie en geweldige supporters."

"Bryan Ruiz heeft een grote status door zijn prestaties en nu is het mijn beurt om Costa Rica in Twente te vertegenwoordigen. Ik kijk er naar uit om iedereen bij de club te ontmoeten."



Genk strikt Tanzaniaans talent Kelvin John. KRC Genk heeft het Tanzaniaanse talent Kelvin John (18) vastgelegd. De aanvaller ondertekende een contract voor drie seizoenen, met optie voor twee bijkomende seizoenen. Dat maakte de Limburgse club vrijdag bekend. "Kelvin John geldt als een groot talent. Met de jeugdselecties van Tanzania maakte hij op elk groot toernooi indruk", meldt Genk. Enkele jaren geleden werden de Limburgers getipt door Mbwana Ally Samatta, die Genk in januari 2020 ruilde voor Aston Villa. Tot voor kort was John actief in de gereputeerde Brooke House Football Academy in Leicester. Het was wachten tot zijn 18e verjaardag, die hij op 10 juni vierde, om een profcontract te kunnen tekenen in Europa. John start de voorbereiding met de A-kern onder coach John van den Brom.



Deschamps ruilt Charleroi voor Nantes. De Franse eersteklasser FC Nantes heeft woensdag de komst van doelman Rémy Descamps bekendgemaakt. De 24-jarige Fransman verlaat Sporting Charleroi, waar hij nog een contract voor één seizoen had In Nantes, de club van onze landgenoten Anthony Limbombe en Renaud Emond, ondertekende hij een overeenkomst tot medio 2024. Descamps speelde dit seizoen zestien wedstrijden voor de Zebra's. Voordien speelde het jeugdproduct van PSG in eigen land ook voor Tours en Clermont.



In Nantes, de club van onze landgenoten Anthony Limbombe en Renaud Emond, ondertekende hij een overeenkomst tot medio 2024.

Descamps speelde dit seizoen zestien wedstrijden voor de Zebra's. Voordien speelde het jeugdproduct van PSG in eigen land ook voor Tours en Clermont.

23-06-2021 23-06-2021.

Björn Engels slaagt voor medische testen. Björn Engels heeft vandaag zijn handtekening gezet onder een contract bij Antwerp tot 2026. De club maakte de transfer van de verdediger al eerder bekend, nu straalt de ex-Bruggeling en speler van Aston Villa in een rood shirt op de Bosuil.



KVO shopt met oog op de toekomst. KV Oostende heeft met Thomas Basila een aankoop gedaan voor de toekomst. De 22-jarige verdediger komt over van Nantes en tekent voor 4 seizoenen bij de kustploeg. De Fransman zal de komende 2 seizoenen nog niet te zien zijn in een shirt van KVO, want hij mag eerst rijpen bij AS Nancy-Lorraine in de Franse 2e klasse.

De Fransman zal de komende 2 seizoenen nog niet te zien zijn in een shirt van KVO, want hij mag eerst rijpen bij AS Nancy-Lorraine in de Franse 2e klasse.

Union huurt Amani van Charleroi. Promovendus Union heeft zijn vijfde versterking beet voor het nieuwe seizoen. Het huurt Lazare Amani voor één seizoen met optie op een definitieve aankoop van Charleroi. De Ivoriaanse middenvelder werd vorig seizoen al uitgeleend door Charleroi aan de Portugese club Estoril. De 23-jarige Amani heeft al ervaring in de hoogste klasse in België, want hij speelde sinds 2016 99 matchen voor Eupen.

Beerschot verlengt verblijf van Sanyang. Abdoulie Sanyang blijft nog een jaartje langer op het Kiel. De kwieke Gambiaanse aanvaller wordt opnieuw gehuurd van het Gambiaanse Superstars Academy, maar Beerschot kon nu wel een aankoopoptie bedingen. Sanyang speelt al sinds 2019 op de Belgische voetbalvelden. Hij maakt bij Lommel zo veel indruk dat Beerschot hem over de provinciegrens trok. In totaal speelde hij 19 duels voor de Antwerpenaren. "Hij brengt snelheid en onvoorspelbaarheid in onze kern", zegt technisch manager Sander Van Praet. "Ik ben blij dat hij opnieuw voor Beerschot kiest om verdere stappen te zetten in zijn ontwikkeling."



Sanyang speelt al sinds 2019 op de Belgische voetbalvelden. Hij maakt bij Lommel zo veel indruk dat Beerschot hem over de provinciegrens trok. In totaal speelde hij 19 duels voor de Antwerpenaren.



"Hij brengt snelheid en onvoorspelbaarheid in onze kern", zegt technisch manager Sander Van Praet. "Ik ben blij dat hij opnieuw voor Beerschot kiest om verdere stappen te zetten in zijn ontwikkeling."

Dennis verkast naar Premier League. Club Brugge heeft een princiepeakkoord bereikt met Watford over de transfer van Emmanuel Dennis. De aanvaller werd het laatste halfjaar uitgeleend aan Keulen, nu verlaat de Nigeriaan Club definitief. Dennis scoorde 27 goals in 90 wedstrijden voor de landskampioen. Volgend seizoen moet de snelle spits voor goals zorgen in de Premier League.

Dennis scoorde 27 goals in 90 wedstrijden voor de landskampioen. Volgend seizoen moet de snelle spits voor goals zorgen in de Premier League.

Zulte Waregem winkelt bij Deense kampioen. Zulte Waregem heeft de Deense middenvelder Lasse Vigen aangetrokken. Hij ondertekende aan de Gaverbeek een contract voor twee jaar, plus een jaar optie. De 26-jarige Vigen komt over van Brondby, de Deense kampioen. Afgelopen seizoen was hij er in 27 wedstrijden goed voor vier goals en twee assists. Ik wil me nu vooral focussen op de voorbereiding en me, zo goed als mogelijk, inwerken bij het team", zegt Vigen in een eerste reactie. "Nadien is het tijd om de ploeg te helpen zoveel mogelijk te winnen." "De gesprekken met Lasse startten al vier maanden terug. Vanwege de vele interesse voor hem was dit geen eenvoudig dossier", vult CEO Eddy Cordier aan. "Lasse is iemand die weet wat hij wil en is een ideale mix van ervaring, talent en gedrevenheid."

Ik wil me nu vooral focussen op de voorbereiding en me, zo goed als mogelijk, inwerken bij het team", zegt Vigen in een eerste reactie. "Nadien is het tijd om de ploeg te helpen zoveel mogelijk te winnen."

"De gesprekken met Lasse startten al vier maanden terug. Vanwege de vele interesse voor hem was dit geen eenvoudig dossier", vult CEO Eddy Cordier aan. "Lasse is iemand die weet wat hij wil en is een ideale mix van ervaring, talent en gedrevenheid."