Transfers JPL/1B: De Bock verlengt bij Waregem, Charleroi strikt doelman Koffi

17:15 17 uur 15. De Bock blijft bij Zulte Waregem. "Ik ben gekomen om te blijven", zegt Laurens De Bock in een filmpje. De verdediger tekent een nieuw contract voor een jaar, nadat Zulte Waregem hem vorig jaar leende van de Engelse eersteklasser Leeds. "Ik heb me hier vorig jaar heel welkom gevoeld en enorm geamuseerd", gaat ex-Bruggeling verder. "Daarom hebben we besloten om samen een jaar extra door te gaan." Tot slot richt hij zich tot de fans. "Ik hoop jullie allemaal heel snel terug in het stadion te zien, dan kunnen we er een aangenaam seizoen van maken. Tot snel!" . De Bock blijft bij Zulte Waregem "Ik ben gekomen om te blijven", zegt Laurens De Bock in een filmpje. De verdediger tekent een nieuw contract voor een jaar, nadat Zulte Waregem hem vorig jaar leende van de Engelse eersteklasser Leeds.

"Ik heb me hier vorig jaar heel welkom gevoeld en enorm geamuseerd", gaat ex-Bruggeling verder. "Daarom hebben we besloten om samen een jaar extra door te gaan."

Tot slot richt hij zich tot de fans. "Ik hoop jullie allemaal heel snel terug in het stadion te zien, dan kunnen we er een aangenaam seizoen van maken. Tot snel!"

17:14 17 uur 14.

16:11 Adama Ardile Traoré (21) helpt Waasland-Beveren volgend seizoen in 1B in de verdediging. 16 uur 11.

16:08 16 uur 08. OHL huurt Turkse verdediger van Olympique Lyon. De 20-jarige Cenk Özkacar verdedigt komend seizoen de kleuren van OHL. De centrale verdediger ligt nog tot 2025 onder contract bij Olympique Lyon, maar mag nu een seizoen ervaring opdoen aan Den Dreef. Özkacar kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur in België. "Ik ben een harde verdediger die houdt van tackles uitvoeren. Met mijn lengte ben ik sterk in de lucht en op technisch vlak kan ik mijn mannetje staan", zegt hij. "De fysiek sterke competitie in België zou mij moeten liggen. Ik maakte daar geen makkelijke periode door bij Lyon. Maar ik heb er wel heel veel geleerd. Toppers als Marcelo en Jason Denayer waren mijn concurrenten. Dan weet je dat het lastig wordt om speelminuten te vergaren." . OHL huurt Turkse verdediger van Olympique Lyon De 20-jarige Cenk Özkacar verdedigt komend seizoen de kleuren van OHL. De centrale verdediger ligt nog tot 2025 onder contract bij Olympique Lyon, maar mag nu een seizoen ervaring opdoen aan Den Dreef.



Özkacar kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur in België. "Ik ben een harde verdediger die houdt van tackles uitvoeren. Met mijn lengte ben ik sterk in de lucht en op technisch vlak kan ik mijn mannetje staan", zegt hij.



"De fysiek sterke competitie in België zou mij moeten liggen. Ik maakte daar geen makkelijke periode door bij Lyon. Maar ik heb er wel heel veel geleerd. Toppers als Marcelo en Jason Denayer waren mijn concurrenten. Dan weet je dat het lastig wordt om speelminuten te vergaren."

16:05 16 uur 05.

13:57 13 uur 57. Charleroi kiest voor Koffi in doel. Hervé Koffi is de nieuwe doelman van Sporting Charleroi. De 24-jarige Burkinees heeft bij de club een contract voor drie seizoenen met optie op een seizoen extra ondertekend. Koffi ruilde in 2017 ASEC Abidjan voor Rijsel. Tijdens de jaargang 2019-2020 werd hij uitgeleend aan het Portugese Belenenses. Vorig seizoen streek hij op huurbasis neer in Moeskroen, waar hij zich ondanks de degradatie in de kijker keepte. De doelman telt 31 caps bij de nationale ploeg. Hij droeg zijn steentje bij aan het knappe parcours van Burkina Faso in de Africa Cup van 2017, toen het land 3e eindigde. . Charleroi kiest voor Koffi in doel Hervé Koffi is de nieuwe doelman van Sporting Charleroi. De 24-jarige Burkinees heeft bij de club een contract voor drie seizoenen met optie op een seizoen extra ondertekend.

Koffi ruilde in 2017 ASEC Abidjan voor Rijsel. Tijdens de jaargang 2019-2020 werd hij uitgeleend aan het Portugese Belenenses. Vorig seizoen streek hij op huurbasis neer in Moeskroen, waar hij zich ondanks de degradatie in de kijker keepte.

De doelman telt 31 caps bij de nationale ploeg. Hij droeg zijn steentje bij aan het knappe parcours van Burkina Faso in de Africa Cup van 2017, toen het land 3e eindigde.

13:56 13 uur 56.

06-07-2021 06-07-2021.

17:23 17 uur 23. Arslanagic verlaat AA Gent. Na één seizoen verlaat Dino Arslanagic de Ghelamco Arena. De centrale verdediger kwam niet meer in de plannen van coach Hein Vanhaezebrouck voor en tekent voor twee seizoen bij het Turkse Göztepe. . Arslanagic verlaat AA Gent Na één seizoen verlaat Dino Arslanagic de Ghelamco Arena. De centrale verdediger kwam niet meer in de plannen van coach Hein Vanhaezebrouck voor en tekent voor twee seizoen bij het Turkse Göztepe.

17:21 17 uur 21.

17:21 17 uur 21. KV Mechelen huurt Druijf seizoen langer. KV Mechelen kan ook volgend seizoen nog beroep doen op Ferdy Druijf. De 23-jarige Nederlander wordt een extra seizoen gehuurd van AZ. Druijf kwam in de wintermercato van afgelopen seizoen naar Mechelen en was er goed voor 7 goals en 4 assists. "Ferdy had in het begin een aanpassing nodig. Dat is normaal wanneer je in het midden van het seizoen ergens aankomt," legde sportief directeur Tom Caluwe uit. "Maar als je zijn inbreng daarna bekijkt, dan zijn wij uiteraard heel blij dat we hem nog voor seizoen aan ons kunnen binden. Toen heeft Ferdy duidelijk getoond dat hij een meerwaarde voor onze club is." Druijf moest zelf niet lang nadenken over een verlengd verblijf. "Het is fantastisch dat ik opnieuw kan aansluiten. Een terugkeer naar Mechelen droeg mijn voorkeur. De manier waarop de staf hier werkt, het potentieel van deze club, de vriendelijkheid van iedereen. Ik voelde mij hier gewoon thuis vorig seizoen, dan is het ook geweldig dat dit avontuur kan voortgezet worden." . KV Mechelen huurt Druijf seizoen langer KV Mechelen kan ook volgend seizoen nog beroep doen op Ferdy Druijf. De 23-jarige Nederlander wordt een extra seizoen gehuurd van AZ. Druijf kwam in de wintermercato van afgelopen seizoen naar Mechelen en was er goed voor 7 goals en 4 assists.



"Ferdy had in het begin een aanpassing nodig. Dat is normaal wanneer je in het midden van het seizoen ergens aankomt," legde sportief directeur Tom Caluwe uit. "Maar als je zijn inbreng daarna bekijkt, dan zijn wij uiteraard heel blij dat we hem nog voor seizoen aan ons kunnen binden. Toen heeft Ferdy duidelijk getoond dat hij een meerwaarde voor onze club is."



Druijf moest zelf niet lang nadenken over een verlengd verblijf. "Het is fantastisch dat ik opnieuw kan aansluiten. Een terugkeer naar Mechelen droeg mijn voorkeur. De manier waarop de staf hier werkt, het potentieel van deze club, de vriendelijkheid van iedereen. Ik voelde mij hier gewoon thuis vorig seizoen, dan is het ook geweldig dat dit avontuur kan voortgezet worden."

17:13 17 uur 13.

16:14 16 uur 14. Rechtsachter Junior Sambu Mansoni (25) keert terug naar Seraing. Hij ondertekende een contract van twee seizoenen, met een optie op een seizoen. De verdediger, al enkele dagen op proef, droeg eerder van 2015 tot 2019 het shirt van Seraing. Daarna speelde hij voor Wezet en de Franse derdeklasser SO Cholet. . Rechtsachter Junior Sambu Mansoni (25) keert terug naar Seraing. Hij ondertekende een contract van twee seizoenen, met een optie op een seizoen.

De verdediger, al enkele dagen op proef, droeg eerder van 2015 tot 2019 het shirt van Seraing. Daarna speelde hij voor Wezet en de Franse derdeklasser SO Cholet.

16:13 16 uur 13.

13:58 13 uur 58. Doelman De Wolf definitief bij Antwerp. Ortwin De Wolf (24) verkast definitief van KAS Eupen naar Antwerp. Het afgelopen halfjaar leenden de Oostkantonners de doelman al uit aan de Great Old. Dat hebben beide clubs maandag bekendgemaakt. Op de Bosuil zette De Wolf zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen, met één jaar optie. KAS Eupen geeft zo gevolg aan het verzoek van De Wolf om bij Antwerp te tekenen", zo klinkt het in een persbericht. De doelman zal meteen aansluiten op de stage van Antwerp in het Nederlandse Horst. De Wolf speelde afgelopen seizoen 19 wedstrijden in de Jupiler Pro League, waarvan zeven voor Antwerp. Voor zijn periode bij Eupen trad De Wolf aan voor Lokeren. . Doelman De Wolf definitief bij Antwerp Ortwin De Wolf (24) verkast definitief van KAS Eupen naar Antwerp. Het afgelopen halfjaar leenden de Oostkantonners de doelman al uit aan de Great Old. Dat hebben beide clubs maandag bekendgemaakt. Op de Bosuil zette De Wolf zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen, met één jaar optie.

KAS Eupen geeft zo gevolg aan het verzoek van De Wolf om bij Antwerp te tekenen", zo klinkt het in een persbericht. De doelman zal meteen aansluiten op de stage van Antwerp in het Nederlandse Horst.

De Wolf speelde afgelopen seizoen 19 wedstrijden in de Jupiler Pro League, waarvan zeven voor Antwerp. Voor zijn periode bij Eupen trad De Wolf aan voor Lokeren.



13:58 13 uur 58.

05-07-2021 05-07-2021.

13:21 13 uur 21. Cercle huurt Braziliaanse verdediger van Botafogo. Cercle Brugge huurt tot 2023 de linksvoetige centrale verdediger David Sousa van de Braziliaanse club Botafogo, met aankoopoptie. Dat maakte de Vereniging vandaag bekend, uitgerekend op de 20e verjaardag van de Braziliaan. Sousa kreeg zijn opleiding bij Flamengo. Op zijn 15e trok hij naar Botafogo, waar hij in 2018 zijn eerste profcontract ondertekende. Sinds 2020 maakte de Braziliaanse jeugdinternational er deel uit van de A-kern, hij kwam er 22 keer in actie. "David behoort als centrale verdediger bij de grootste jonge Braziliaanse talenten", verklaart technisch directeur Carlos Avina. "De contractduur zal hem genoeg ruimte geven om zich aan te passen aan het Belgische voetbal. David is positief-agressief aan de bal en dominant in luchtduels. Hij zal zeker een grote impact hebben in onze ploeg." . Cercle huurt Braziliaanse verdediger van Botafogo Cercle Brugge huurt tot 2023 de linksvoetige centrale verdediger David Sousa van de Braziliaanse club Botafogo, met aankoopoptie. Dat maakte de Vereniging vandaag bekend, uitgerekend op de 20e verjaardag van de Braziliaan.

Sousa kreeg zijn opleiding bij Flamengo. Op zijn 15e trok hij naar Botafogo, waar hij in 2018 zijn eerste profcontract ondertekende. Sinds 2020 maakte de Braziliaanse jeugdinternational er deel uit van de A-kern, hij kwam er 22 keer in actie.

"David behoort als centrale verdediger bij de grootste jonge Braziliaanse talenten", verklaart technisch directeur Carlos Avina. "De contractduur zal hem genoeg ruimte geven om zich aan te passen aan het Belgische voetbal. David is positief-agressief aan de bal en dominant in luchtduels. Hij zal zeker een grote impact hebben in onze ploeg."

13:20 13 uur 20.

13:20 13 uur 20.

04-07-2021 04-07-2021.

14:36 14 uur 36. Chris Bedia keert na uitleenbeurt terug naar Charleroi. Charleroi verwelkomt Chris Bedia opnieuw. De Ivoriaanse aanvaller van 25 jaar werd vorig seizoen uitgeleend aan Sochaux, maar de Ligue 2-club lichtte de aankoopoptie niet. Bedia, die in 2016 in Charleroi terechtkwam, was in 75 duels voor de Carolo's goed voor 8 goals. De voorbije seizoenen werd Bedia telkens uitgeleend: Zulte Waregem (2018-2019), Troyes (2019-2020) en Sochaux (2020-2021). . Chris Bedia keert na uitleenbeurt terug naar Charleroi Charleroi verwelkomt Chris Bedia opnieuw. De Ivoriaanse aanvaller van 25 jaar werd vorig seizoen uitgeleend aan Sochaux, maar de Ligue 2-club lichtte de aankoopoptie niet. Bedia, die in 2016 in Charleroi terechtkwam, was in 75 duels voor de Carolo's goed voor 8 goals.

De voorbije seizoenen werd Bedia telkens uitgeleend: Zulte Waregem (2018-2019), Troyes (2019-2020) en Sochaux (2020-2021).