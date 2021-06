Transfers JPL/1B: Club Brugge laat Siemen Voet vertrekken naar PEC Zwolle

17:54 17 uur 54. Siemen Voet ruilt Club Brugge voor PEC Zwolle. De 21-jarige verdediger Siemen Voet zal volgend seizoen niet meer in de Belgische competitie te zien zijn. De Nederlandse eersteklasser PEC Zwolle neemt Voet over van Club Brugge, waar hij zijn opleiding genoot. Vorig seizoen werd Voet uitgeleend aan KV Mechelen. Hij speelde er 10 wedstrijden en scoorde 1 keer. Bij PEC Zwolle tekende Voet een contract voor 2 seizoenen. . Siemen Voet ruilt Club Brugge voor PEC Zwolle De 21-jarige verdediger Siemen Voet zal volgend seizoen niet meer in de Belgische competitie te zien zijn. De Nederlandse eersteklasser PEC Zwolle neemt Voet over van Club Brugge, waar hij zijn opleiding genoot.



Vorig seizoen werd Voet uitgeleend aan KV Mechelen. Hij speelde er 10 wedstrijden en scoorde 1 keer. Bij PEC Zwolle tekende Voet een contract voor 2 seizoenen.



17:25 17 uur 25. Plastoen verlaat Gent. Na 3 seizoenen verlaat Igor Plastoen KAA Gent. De Oekraïense verdediger keert terug naar de club waarbij hij voor zijn Gent-periode speelde: Loedogerets (uit Bulgarije). Plastoen ontpopte zich tot een basisspeler in het hart van de Gentse defensie, maar vorig seizoen was hij zijn vaste stek kwijt. "Igor was een plichtsbewuste verdediger zonder franjes die altijd zijn taken vervulde en waarop je altijd kon rekenen", schrijft Gent. "Iemand die ook in de periodes dat hij niet meer zo vaak aan spelen toekwam, altijd in de fitness te vinden was om extra inspanningen en oefeningen te doen. We bedanken hem voor zijn inzet de voorbije 3 seizoenen."



Plastoen ontpopte zich tot een basisspeler in het hart van de Gentse defensie, maar vorig seizoen was hij zijn vaste stek kwijt.



"Igor was een plichtsbewuste verdediger zonder franjes die altijd zijn taken vervulde en waarop je altijd kon rekenen", schrijft Gent. "Iemand die ook in de periodes dat hij niet meer zo vaak aan spelen toekwam, altijd in de fitness te vinden was om extra inspanningen en oefeningen te doen. We bedanken hem voor zijn inzet de voorbije 3 seizoenen."

14:53 14 uur 53. KMSK Deinze trekt Denis Prychynenko (Beerschot) aan. Deinze heeft zich versterkt met Denis Prychynenko. De 29-jarige Duitser met Oekraïense roots komt transfervrij over van Beerschot. De verdediger is al de derde aanwinst van Deinze na de 20-jarige centrale verdediger Nathan Fuakala en de 24-jarige Rwandese middenvelder Djihad Bizimana.

De verdediger is al de derde aanwinst van Deinze na de 20-jarige centrale verdediger Nathan Fuakala en de 24-jarige Rwandese middenvelder Djihad Bizimana.

13:43 13 uur 43. Lissens blijft langer bij Anderlecht. De jonge centrale verdediger Lucas Lissens, die afgelopen seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van RSC Anderlecht mocht vieren, heeft zijn contract verlengd tot 2024. Lissens wordt volgende maand 20. Afgelopen seizoen mocht hij van trainer Vincent Kompany twee keer opdraven in de basiself: thuis tegen Oostende (2-1 winst) en thuis tegen Kortrijk (0-2 verlies). Bij zijn debuut tegen Oostende pakte hij na 69 minuten rood.



Lissens wordt volgende maand 20. Afgelopen seizoen mocht hij van trainer Vincent Kompany twee keer opdraven in de basiself: thuis tegen Oostende (2-1 winst) en thuis tegen Kortrijk (0-2 verlies). Bij zijn debuut tegen Oostende pakte hij na 69 minuten rood.

11:31 11 uur 31. Jupiler Pro League AA Gent plukt goalgetter Gianni Bruno weg bij Zulte Waregem

12:16 12 uur 16. Nielsen in sportieve staf van RAFC. Anders Nielsen treedt toe tot de sportieve staf van Antwerp, dat zaterdag zijn landgenoot Brian Priske aanstelde als hoofdcoach. De 50-jarige Nielsen trad als aanvaller in het seizoen 2002-2003 aan voor Antwerp. Verder droeg hij in België het shirt van STVV (1994-1996), Club Brugge (1996-1997), AA Gent (1997-2002) en Heusden-Zolder (2003-2004).



De 50-jarige Nielsen trad als aanvaller in het seizoen 2002-2003 aan voor Antwerp. Verder droeg hij in België het shirt van STVV (1994-1996), Club Brugge (1996-1997), AA Gent (1997-2002) en Heusden-Zolder (2003-2004).



21:58 21 uur 58. Dimata verkast definitief naar Espanyol. Landry Dimata keert volgend seizoen niet terug bij RSC Anderlecht. De aanvaller, die begin februari werd uitgeleend aan de Spaanse tweedeklasser Espanyol, verzekerde bij de club de promotie naar La Liga, waardoor een aankoopclausule in zijn contract werd geactiveerd, zo bevestigt paars-wit woensdagavond. Naar verluidt betaalt de Spaanse club 2,2 miljoen voor de spits. De 23-jarige Dimata tekende bij Espanyol voor vijf goals en een assist in achttien competitieduels. In de eerste helft van het seizoen was hij bij Anderlecht, veelal als invaller, goed voor twee goals en twee assists in veertien duels. Anderlecht nam Dimata in de zomer van 2019 na een uitleenbeurt definitief over van Wolfsburg, voor 5 miljoen euro. De Duitsers hadden de aanvaller twee jaar eerder weggekocht bij Oostende, voor 11,5 miljoen euro.





17:04 17 uur 04. Gent haalt nieuwe flankverdediger in Ligue 2. Na de komst van beloftedoelman Fortin gisteren heeft AA Gent woensdag nog een transfer aangekondigd: Christopher Operi is de nieuwe linksback van de club. De 24-jarige Fransman komt over van Châteauroux, de allerlaatste van afgelopen seizoen in de Ligue 2. Operi werd opgeleid bij SM Caen, maar verkaste in 2017 naar Châteauroux. Bij Gent moet Operi volgend seizoen de concurrentie aangaan met spelers als Nurio, Mohammadi, Samoise en Castro-Montes.

