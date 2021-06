Transfers JPL/1B: Charleroi huurt overbodige Keita van OHL

17:25

17 uur 25. Plastoen verlaat Gent. Na 3 seizoenen verlaat Igor Plastoen KAA Gent. De Oekraïense verdediger keert terug naar de club waarbij hij voor zijn Gent-periode speelde: Loedogerets (uit Bulgarije). Plastoen ontpopte zich tot een basisspeler in het hart van de Gentse defensie, maar vorig seizoen was hij zijn vaste stek kwijt. "Igor was een plichtsbewuste verdediger zonder franjes die altijd zijn taken vervulde en waarop je altijd kon rekenen", schrijft Gent. "Iemand die ook in de periodes dat hij niet meer zo vaak aan spelen toekwam, altijd in de fitness te vinden was om extra inspanningen en oefeningen te doen. We bedanken hem voor zijn inzet de voorbije 3 seizoenen." .