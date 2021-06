Transfers JPL/1B: Cercle Brugge huurt Senna Miangue, Charleroi haalt 18-jarige verdediger

12 uur 06. Senna Miangue trekt naar Cercle Brugge. Senna Miangue zal ook volgend seizoen in de Jupiler Pro League aantreden. De 24-jarige verdediger wordt door Cagliari verhuurd aan Cercle Brugge. Hij werd ook eerder al uitgeleend aan Standard en Eupen. "Groen-Zwart onderhandelde ook een optie in de deal om de speler nadien definitief vast te leggen", staat er op de site van de "Vereniging" te lezen. .

Delle was transfervrij nadat het Zuid-Afrikaanse Orlando Pirates hem in oktober van vorig jaar liet vertrekken.

11 uur 09. KV Kortrijk haalt Joris Delle terug naar België. Doelman Joris Delle (31) heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij KV Kortrijk. Delle was transfervrij nadat het Zuid-Afrikaanse Orlando Pirates hem in oktober van vorig jaar liet vertrekken. De Fransman werd in het seizoen 2013/2014 door OGC Nice uitgeleend aan Cercle Brugge. Hij keepte 32 wedstrijden voor de Vereniging. Verder stond hij ook op de loonlijst van Metz, Lens, NEC en Feyenoord. .

“Alessandro is een jongen die de competitie kent en ondanks zijn jonge leeftijd al heel wat ervaring heeft. We zijn tevreden dat hij vanaf vandaag deel uitmaakt van Essevee.”

“Essevee is een erg warme club en ik had meteen het gevoel dat ze me erbij wilden”, vertelde Alessandro Ciranni. “Door het stadion, de werking en de supporters van Essevee had ik meteen een klik met deze club.”

17 uur 05. Zulte Waregem klopt aan bij Moeskroen. Alessandro Ciranni (24) voetbalt de komende drie seizoenen bij Zulte Waregem. De 24-jarige verdediger komt over van Moeskroen waar hij als kapitein afgelopen seizoen 31 wedstrijden speelde. De Limburger met Italiaanse roots tekent een contract van drie jaar bij Essevee. “Essevee is een erg warme club en ik had meteen het gevoel dat ze me erbij wilden”, vertelde Alessandro Ciranni. “Door het stadion, de werking en de supporters van Essevee had ik meteen een klik met deze club.” “We vonden het belangrijk om een flankverdediger met aanvallende kwaliteiten aan te trekken”, vertelt Eddy Cordier. “Alessandro is een jongen die de competitie kent en ondanks zijn jonge leeftijd al heel wat ervaring heeft. We zijn tevreden dat hij vanaf vandaag deel uitmaakt van Essevee.” .

14:28

14 uur 28. Samenwerking Seraing en Milicevic stopt. De wegen van Seraing en Danijel Milicevic scheiden. De nieuwkomer in de hoogste voetbalklasse bevestigt dat er in onderling akkoord een einde is gemaakt aan de samenwerking. "We danken Danijel voor zijn professionalisme en zijn correctheid en wensen hem het beste in zijn verdere parcours", klinkt het in een beknopte mededeling. Milicevic belandde in oktober vorig jaar als vrije speler bij Seraing nadat hij in de zomer Eupen had verlaten. De Bosnische middenvelder speelde in totaal slechts elf wedstrijden voor de Luikse club (een assist). Milicevic heeft ook een verleden bij o.a. Charleroi, AA Gent (waarmee hij in 2015 kampioen werd) en Metz. .