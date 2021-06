Transfers JPL/1B: Beerschot huurt Thibault De Smet van Reims

12:12 12 uur 12. Beerschot huurt Thibault De Smet (ex-Gent, ex-STVV) van Reims. Thibault De Smet zet zijn carrière verder bij Beerschot. De 23-jarige linksachter komt op huurbasis over van Stade de Reims mét aankoopoptie. De Smet is een jeugdproduct van AA Gent, waar hij in 2017 toetrad tot de A-kern. Twee jaar later verhuisde De Smet, met het oog op meer speelkansen, naar STVV. Dat lukte en zo raakte hij op de radar van Reims. Er volgde in de zomer van 2020 een transfer naar de Ligue 1, maar die overstap werd geen onverdeeld succes. De Smet speelde slechts negen wedstrijden. De linkerverdediger kiest nu voor een terugkeer naar België. "Daar ben ik heel blij om. Weer in België voetballen, in een vertrouwde competitie en omgeving, daar heb ik enorm veel zin in." Technisch Beerschot-manager Sander Van Praet: "Thibault is een linksback met een grote motor en een goede linkervoet, die de volledige flank kan belopen. Als voormalig Belgisch belofte-international brengt hij Beerschot kwaliteit en ervaring bij." . Beerschot huurt Thibault De Smet (ex-Gent, ex-STVV) van Reims Thibault De Smet zet zijn carrière verder bij Beerschot. De 23-jarige linksachter komt op huurbasis over van Stade de Reims mét aankoopoptie.

De Smet is een jeugdproduct van AA Gent, waar hij in 2017 toetrad tot de A-kern. Twee jaar later verhuisde De Smet, met het oog op meer speelkansen, naar STVV. Dat lukte en zo raakte hij op de radar van Reims. Er volgde in de zomer van 2020 een transfer naar de Ligue 1, maar die overstap werd geen onverdeeld succes. De Smet speelde slechts negen wedstrijden.



De linkerverdediger kiest nu voor een terugkeer naar België. "Daar ben ik heel blij om. Weer in België voetballen, in een vertrouwde competitie en omgeving, daar heb ik enorm veel zin in."

Technisch Beerschot-manager Sander Van Praet: "Thibault is een linksback met een grote motor en een goede linkervoet, die de volledige flank kan belopen. Als voormalig Belgisch belofte-international brengt hij Beerschot kwaliteit en ervaring bij."

12:11 12 uur 11.

11:09 11 uur 09. Charleroi trekt 21-jarige Algerijn aan. Charleroi heeft de Algerijnse middenvelder Adem Zorgane aangetrokken. De Carolo's bevestigen dat er een akkoord is bereikt met zijn club Paradoua AC. De 21-jarige aanvallende middenvelder was bij de Algerijnse eersteklasser in 89 wedstrijden goed voor negen goals en vijf assists. Hij zal Charleroi vervoegen nadat hij zijn visum heeft gekregen. Meer contractdetails gaf de club niet. . Charleroi trekt 21-jarige Algerijn aan Charleroi heeft de Algerijnse middenvelder Adem Zorgane aangetrokken. De Carolo's bevestigen dat er een akkoord is bereikt met zijn club Paradoua AC. De 21-jarige aanvallende middenvelder was bij de Algerijnse eersteklasser in 89 wedstrijden goed voor negen goals en vijf assists. Hij zal Charleroi vervoegen nadat hij zijn visum heeft gekregen. Meer contractdetails gaf de club niet.

11:08 11 uur 08.

28-06-2021 28-06-2021.

12:13 12 uur 13. Anderlecht huurt City-verdediger Taylor Harwood-Bellis. Anderlecht maakte vanmiddag de komst bekend van de 19-jarige City-speler Taylor Harwood-Bellis. De centrale verdediger wordt voor een seizoen gehuurd. Vorig jaar werd van Chelsea centrale verdediger Matt Miazga gehuurd, Anderlecht wou die graag houden, maar over hem werd geen nieuw akkoord bereikt. De rechtsvoetige Harwood-Bellis speelde in de terugronde van vorig seizoen op uitleenbasis bij Blackburn Rovers, waar hij goed was voor 19 competitiematchen in de Engelse tweede klasse. Als jeugdspeler hoorde hij vast tot de Engelse nationale selecties. Sportief directeur Peter Verbeke verklaart de komst van de jongeling: "Hij is jong, maar speelt toch al met veel persoonlijkheid en maturiteit. Zijn opleiding bij City, gekoppeld met zijn ervaring in de Championship, maken hem een speler die enerzijds goed is aan de bal, maar tegelijk met veel agressiviteit en doortastendheid verdedigt." Harwood-Bellis zelf ziet het zo: "Ik speel al sinds mijn 5e voor City. Ik speel de bal graag over de grond en wil bij Anderlecht mooi voetbal spelen. Als er in de verdediging iets minder moois moet gebeuren, ben ik ook niet te beroerd om dat te doen. Ik wil winnen en kan niet wachten om hier op het veld te staan." . Anderlecht huurt City-verdediger Taylor Harwood-Bellis Anderlecht maakte vanmiddag de komst bekend van de 19-jarige City-speler Taylor Harwood-Bellis. De centrale verdediger wordt voor een seizoen gehuurd. Vorig jaar werd van Chelsea centrale verdediger Matt Miazga gehuurd, Anderlecht wou die graag houden, maar over hem werd geen nieuw akkoord bereikt.

De rechtsvoetige Harwood-Bellis speelde in de terugronde van vorig seizoen op uitleenbasis bij Blackburn Rovers, waar hij goed was voor 19 competitiematchen in de Engelse tweede klasse. Als jeugdspeler hoorde hij vast tot de Engelse nationale selecties.

Sportief directeur Peter Verbeke verklaart de komst van de jongeling: "Hij is jong, maar speelt toch al met veel persoonlijkheid en maturiteit. Zijn opleiding bij City, gekoppeld met zijn ervaring in de Championship, maken hem een speler die enerzijds goed is aan de bal, maar tegelijk met veel agressiviteit en doortastendheid verdedigt."

Harwood-Bellis zelf ziet het zo: "Ik speel al sinds mijn 5e voor City. Ik speel de bal graag over de grond en wil bij Anderlecht mooi voetbal spelen. Als er in de verdediging iets minder moois moet gebeuren, ben ik ook niet te beroerd om dat te doen. Ik wil winnen en kan niet wachten om hier op het veld te staan."



12:13 12 uur 13.

27-06-2021 27-06-2021.

13:23 13 uur 23. KV Mechelen huurt Vinicius Souza van Lommel. KV Mechelen huurt de 22-jarige middenvelder voor een seizoen van tweedeklasser Lommel. "Vinicius is een stevige kerel met heel veel techniek en duelkracht, hij is een polyvalente speler", zegt sportief directeur Tom Caluwe. Souza kijkt ernaar uit om in eerste klasse te spelen. "Ik heb meteen mijn begeleider Joao Carlos (ex-Lokeren en ex-Genk) gebeld, hij vertelde niets dan goeds over deze club. Bovendien kom ik van Flamengo, ik speel dus graag voor zo'n vurig publiek", zegt de Braziliaan. . KV Mechelen huurt Vinicius Souza van Lommel KV Mechelen huurt de 22-jarige middenvelder voor een seizoen van tweedeklasser Lommel. "Vinicius is een stevige kerel met heel veel techniek en duelkracht, hij is een polyvalente speler", zegt sportief directeur Tom Caluwe.

Souza kijkt ernaar uit om in eerste klasse te spelen. "Ik heb meteen mijn begeleider Joao Carlos (ex-Lokeren en ex-Genk) gebeld, hij vertelde niets dan goeds over deze club. Bovendien kom ik van Flamengo, ik speel dus graag voor zo'n vurig publiek", zegt de Braziliaan.

13:20 13 uur 20.

26-06-2021 26-06-2021.

20:48 20 uur 48. Genk verwelkomt middenvelder van Ajax. Racing Genk heeft zich vandaag, na Kelvin John, versterkt met middenvelder Carel Eiting. De 23-jarige Nederlander komt over van Ajax. Hij ondertekende in Limburg een contract voor 4 seizoenen tot zomer 2025. De linksvoetige middenvelder maakte op 18-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal van Ajax. Hij won met de Amsterdammers de dubbel. Vorig seizoen speelde hij op uitleenbasis voor de Engelse tweedeklasser Huddersfield. Daar kwam hij tot 3 goals en 3 assists in 23 competitieduels. Genk zit niet stil op de transfermarkt: de Nederlander is al de 4e zomeraanwinst. . Genk verwelkomt middenvelder van Ajax Racing Genk heeft zich vandaag, na Kelvin John, versterkt met middenvelder Carel Eiting. De 23-jarige Nederlander komt over van Ajax. Hij ondertekende in Limburg een contract voor 4 seizoenen tot zomer 2025.

De linksvoetige middenvelder maakte op 18-jarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal van Ajax. Hij won met de Amsterdammers de dubbel.

Vorig seizoen speelde hij op uitleenbasis voor de Engelse tweedeklasser Huddersfield. Daar kwam hij tot 3 goals en 3 assists in 23 competitieduels.

Genk zit niet stil op de transfermarkt: de Nederlander is al de 4e zomeraanwinst.

20:47 20 uur 47.

17:12 17 uur 12. Lommel verhuurt Manfred Ugalde aan Twente. FC Twente huurt aanvaller Manfred Ugalde voor 2 seizoenen van Lommel. De 19-jarige Costa Ricaan was het voorbije seizoen in 1B goed voor 11 doelpunten in 22 competitieduels. Lommel had de aanvaller in juli vorig jaar overgenomen van de Costa Ricaanse topclub Saprissa, maar kan dus maar 1 seizoen rekenen op zijn diensten. "Een droom die uitkomt", deelt Ugalde vanuit Costa Rica. "Vanaf het eerste moment dat ze mij vertelden over de interesse van FC Twente was ik enthousiast en had ik geen twijfel. FC Twente is een club met een prachtige historie en geweldige supporters." "Bryan Ruiz heeft een grote status door zijn prestaties en nu is het mijn beurt om Costa Rica in Twente te vertegenwoordigen. Ik kijk er naar uit om iedereen bij de club te ontmoeten." . Lommel verhuurt Manfred Ugalde aan Twente FC Twente huurt aanvaller Manfred Ugalde voor 2 seizoenen van Lommel. De 19-jarige Costa Ricaan was het voorbije seizoen in 1B goed voor 11 doelpunten in 22 competitieduels.

Lommel had de aanvaller in juli vorig jaar overgenomen van de Costa Ricaanse topclub Saprissa, maar kan dus maar 1 seizoen rekenen op zijn diensten.

"Een droom die uitkomt", deelt Ugalde vanuit Costa Rica. "Vanaf het eerste moment dat ze mij vertelden over de interesse van FC Twente was ik enthousiast en had ik geen twijfel. FC Twente is een club met een prachtige historie en geweldige supporters."

"Bryan Ruiz heeft een grote status door zijn prestaties en nu is het mijn beurt om Costa Rica in Twente te vertegenwoordigen. Ik kijk er naar uit om iedereen bij de club te ontmoeten."



17:10 17 uur 10.

15:30 15 uur 30. Genk strikt Tanzaniaans talent Kelvin John. KRC Genk heeft het Tanzaniaanse talent Kelvin John (18) vastgelegd. De aanvaller ondertekende een contract voor drie seizoenen, met optie voor twee bijkomende seizoenen. Dat maakte de Limburgse club vrijdag bekend. "Kelvin John geldt als een groot talent. Met de jeugdselecties van Tanzania maakte hij op elk groot toernooi indruk", meldt Genk. Enkele jaren geleden werden de Limburgers getipt door Mbwana Ally Samatta, die Genk in januari 2020 ruilde voor Aston Villa. Tot voor kort was John actief in de gereputeerde Brooke House Football Academy in Leicester. Het was wachten tot zijn 18e verjaardag, die hij op 10 juni vierde, om een profcontract te kunnen tekenen in Europa. John start de voorbereiding met de A-kern onder coach John van den Brom. . Genk strikt Tanzaniaans talent Kelvin John KRC Genk heeft het Tanzaniaanse talent Kelvin John (18) vastgelegd. De aanvaller ondertekende een contract voor drie seizoenen, met optie voor twee bijkomende seizoenen. Dat maakte de Limburgse club vrijdag bekend. "Kelvin John geldt als een groot talent. Met de jeugdselecties van Tanzania maakte hij op elk groot toernooi indruk", meldt Genk. Enkele jaren geleden werden de Limburgers getipt door Mbwana Ally Samatta, die Genk in januari 2020 ruilde voor Aston Villa. Tot voor kort was John actief in de gereputeerde Brooke House Football Academy in Leicester. Het was wachten tot zijn 18e verjaardag, die hij op 10 juni vierde, om een profcontract te kunnen tekenen in Europa. John start de voorbereiding met de A-kern onder coach John van den Brom.



15:28 15 uur 28.

25-06-2021 25-06-2021.

16:24 16 uur 24. Deschamps ruilt Charleroi voor Nantes. De Franse eersteklasser FC Nantes heeft woensdag de komst van doelman Rémy Descamps bekendgemaakt. De 24-jarige Fransman verlaat Sporting Charleroi, waar hij nog een contract voor één seizoen had In Nantes, de club van onze landgenoten Anthony Limbombe en Renaud Emond, ondertekende hij een overeenkomst tot medio 2024. Descamps speelde dit seizoen zestien wedstrijden voor de Zebra's. Voordien speelde het jeugdproduct van PSG in eigen land ook voor Tours en Clermont. . Deschamps ruilt Charleroi voor Nantes De Franse eersteklasser FC Nantes heeft woensdag de komst van doelman Rémy Descamps bekendgemaakt. De 24-jarige Fransman verlaat Sporting Charleroi, waar hij nog een contract voor één seizoen had



In Nantes, de club van onze landgenoten Anthony Limbombe en Renaud Emond, ondertekende hij een overeenkomst tot medio 2024.

Descamps speelde dit seizoen zestien wedstrijden voor de Zebra's. Voordien speelde het jeugdproduct van PSG in eigen land ook voor Tours en Clermont.

16:22 16 uur 22.

23-06-2021 23-06-2021.

18:50 18 uur 50. Björn Engels slaagt voor medische testen. Björn Engels heeft vandaag zijn handtekening gezet onder een contract bij Antwerp tot 2026. De club maakte de transfer van de verdediger al eerder bekend, nu straalt de ex-Bruggeling en speler van Aston Villa in een rood shirt op de Bosuil. . Björn Engels slaagt voor medische testen Björn Engels heeft vandaag zijn handtekening gezet onder een contract bij Antwerp tot 2026. De club maakte de transfer van de verdediger al eerder bekend, nu straalt de ex-Bruggeling en speler van Aston Villa in een rood shirt op de Bosuil.



18:47 18 uur 47.

18:41 18 uur 41. KVO shopt met oog op de toekomst. KV Oostende heeft met Thomas Basila een aankoop gedaan voor de toekomst. De 22-jarige verdediger komt over van Nantes en tekent voor 4 seizoenen bij de kustploeg. De Fransman zal de komende 2 seizoenen nog niet te zien zijn in een shirt van KVO, want hij mag eerst rijpen bij AS Nancy-Lorraine in de Franse 2e klasse. . KVO shopt met oog op de toekomst KV Oostende heeft met Thomas Basila een aankoop gedaan voor de toekomst. De 22-jarige verdediger komt over van Nantes en tekent voor 4 seizoenen bij de kustploeg.

De Fransman zal de komende 2 seizoenen nog niet te zien zijn in een shirt van KVO, want hij mag eerst rijpen bij AS Nancy-Lorraine in de Franse 2e klasse.