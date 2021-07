Transfers JPL/1B: Antwerp verhuurt doelman Beiranvand aan Boavista Porto

14:32 14 uur 32. Beiranvand mag het gaan proberen in Portugal. Alireza Beiranvand zet zijn carrière verder bij Boavista Porto. De nummer dertien van het voorbije seizoen in de Portugese Primeira Liga huurt de 28-jarige Iraanse doelman voor één seizoen van Antwerp. Boavista bedong ook een aankoopoptie. Beiranvand streek vorige zomer met veel tromgeroffel neer op de Bosuil, maar zijn passage bij Antwerp werd geen succes. Coach Ivan Leko bestempelde de Iraniër snel als een "verkeerde keuze." Hij speelde uiteindelijk twaalf wedstrijden voor de Great Old, allemaal in de maanden december, januari en februari, maar moest vooral de bank warm houden. Zijn contract bij Antwerp loopt nog tot juni 2023. . Beiranvand mag het gaan proberen in Portugal Alireza Beiranvand zet zijn carrière verder bij Boavista Porto. De nummer dertien van het voorbije seizoen in de Portugese Primeira Liga huurt de 28-jarige Iraanse doelman voor één seizoen van Antwerp. Boavista bedong ook een aankoopoptie.



Beiranvand streek vorige zomer met veel tromgeroffel neer op de Bosuil, maar zijn passage bij Antwerp werd geen succes. Coach Ivan Leko bestempelde de Iraniër snel als een "verkeerde keuze."



Hij speelde uiteindelijk twaalf wedstrijden voor de Great Old, allemaal in de maanden december, januari en februari, maar moest vooral de bank warm houden. Zijn contract bij Antwerp loopt nog tot juni 2023.

14:30 14 uur 30.

12:21 12 uur 21. Genk plukt flankverdediger weg bij Lierse. Genk heeft Yentl Van Genechten een contract voor twee seizoenen met een optie van 1 jaar laten tekenen. De rechtsvoetige flankverdediger komt over van 1B-club Lierse Kempenzonen. "Hij heeft een erg groot loopvermogen en een goede voorzet", klinkt het bij Genk. . Genk plukt flankverdediger weg bij Lierse Genk heeft Yentl Van Genechten een contract voor twee seizoenen met een optie van 1 jaar laten tekenen. De rechtsvoetige flankverdediger komt over van 1B-club Lierse Kempenzonen. "Hij heeft een erg groot loopvermogen en een goede voorzet", klinkt het bij Genk.

12:19 12 uur 19.

10-07-2021 10-07-2021.

22:30 22 uur 30. Gent strikt 24-jarige Ivoriaanse spits. KAA Gent heeft zijn voorhoede versterkt. De Buffalo's plukken Vakoun Bayo weg bij Celtic. De 24-jarige Ivoriaanse spits werd vorig seizoen nog uitgeleend aan Toulouse en tekent nu een contract tot 2025 bij Gent. Bayo moet de vervanger worden van Roman Jaremtsjoek die zo goed als zeker vertrekt bij de Buffalo's. . Gent strikt 24-jarige Ivoriaanse spits KAA Gent heeft zijn voorhoede versterkt. De Buffalo's plukken Vakoun Bayo weg bij Celtic. De 24-jarige Ivoriaanse spits werd vorig seizoen nog uitgeleend aan Toulouse en tekent nu een contract tot 2025 bij Gent.

Bayo moet de vervanger worden van Roman Jaremtsjoek die zo goed als zeker vertrekt bij de Buffalo's.

22:29 22 uur 29.

20:58 20 uur 58. Portugees voor Antwerp. Na het vertrek van Hongla is er bij Antwerp nog transfernieuws te rapen. De 26-jarige Dinis Almeida tekende een contract van 3 seizoenen bij The Great Old. De Portugese centrale verdediger wordt transfervrij overgenomen van Lokomotiv Plovdiv. In Bulgarije speelde hij de voorbije twee seizoenen 63 wedstrijden. . Portugees voor Antwerp Na het vertrek van Hongla is er bij Antwerp nog transfernieuws te rapen. De 26-jarige Dinis Almeida tekende een contract van 3 seizoenen bij The Great Old. De Portugese centrale verdediger wordt transfervrij overgenomen van Lokomotiv Plovdiv. In Bulgarije speelde hij de voorbije twee seizoenen 63 wedstrijden.



20:58 20 uur 58.

20:42 20 uur 42. Hongla naar Hellas Verona. Martin Hongla waagt zich aan een nieuw avontuur in de Serie A. De 23-jarige Kameroener zal op huurbasis spelen voor Hellas Verona. De Italiaanse club heeft ook een aankoopoptie om Hongla definitief van Antwerp over te nemen. . Hongla naar Hellas Verona Martin Hongla waagt zich aan een nieuw avontuur in de Serie A. De 23-jarige Kameroener zal op huurbasis spelen voor Hellas Verona. De Italiaanse club heeft ook een aankoopoptie om Hongla definitief van Antwerp over te nemen.

20:42 20 uur 42.

09-07-2021 09-07-2021.

20:09 AA Gent stalt belofte Joshua Veeckman een seizoen bij KV Mechelen. 20 uur 09. AA Gent stalt belofte Joshua Veeckman een seizoen bij KV Mechelen.

18:09 18 uur 09. AA Gent hoort kassa rinkelen voor Dorsch. AA Gent ziet middenvelder Niklas Dorsch overstappen naar Augsburg. De 23-jarige Duitser kwam nog maar een jaar geleden naar Gent voor 3,5 miljoen, maar levert nu al het dubbele op. Dorsch was geen basispion in het elftal van Hein Vanhaezebrouck, maar kon zich in de Duitse beloftenploeg in de kijker spelen op het EK, waar ze de titel pakten. Augsburg zou naar verluidt 7 miljoen op tafel leggen. AA Gent was al voorbereid op het vertrek van Dorsch. Met Julien De Sart en Andrew Hjulsager heeft het al twee nieuwe middenvelders in de ploeg. . AA Gent hoort kassa rinkelen voor Dorsch AA Gent ziet middenvelder Niklas Dorsch overstappen naar Augsburg. De 23-jarige Duitser kwam nog maar een jaar geleden naar Gent voor 3,5 miljoen, maar levert nu al het dubbele op.



Dorsch was geen basispion in het elftal van Hein Vanhaezebrouck, maar kon zich in de Duitse beloftenploeg in de kijker spelen op het EK, waar ze de titel pakten. Augsburg zou naar verluidt 7 miljoen op tafel leggen.



AA Gent was al voorbereid op het vertrek van Dorsch. Met Julien De Sart en Andrew Hjulsager heeft het al twee nieuwe middenvelders in de ploeg.

18:04 18 uur 04.

17:55 17 uur 55. KV Kortrijk vindt nieuwe spits bij beloften Wolfsburg. KV Kortrijk heeft zich versterkt met de 21-jarige Jesaja Herrmann. De Duits-Ghanese spits komt over van het beloftenteam van Wolfsburg. Herrmann ging testen bij Zulte Waregem, maar tekent uiteindelijk bij Kortrijk. “Jesaja is explosief, snel en krachtig”, zegt sportief manager Rik Foulon met drie kernwoorden. “Hij is tweevoetig en werkt goed af. Ook zijn sprongkracht bleek bij medische testen uitstekend.” . KV Kortrijk vindt nieuwe spits bij beloften Wolfsburg KV Kortrijk heeft zich versterkt met de 21-jarige Jesaja Herrmann. De Duits-Ghanese spits komt over van het beloftenteam van Wolfsburg. Herrmann ging testen bij Zulte Waregem, maar tekent uiteindelijk bij Kortrijk.



“Jesaja is explosief, snel en krachtig”, zegt sportief manager Rik Foulon met drie kernwoorden. “Hij is tweevoetig en werkt goed af. Ook zijn sprongkracht bleek bij medische testen uitstekend.”

17:51 17 uur 51.

13:52 13 uur 52. RWDM haalt kersvers Kaapverdisch international. 1B-club RWDM heeft zijn rangen versterkt met de aanvaller Alexis Gonçalves Pereira. De Kaapverdiër komt transfervrij over van de Franse derdeklasser Châteauroux en tekende een contract voor 1 seizoen bij de club. "Ik kan met beide voeten op doel trappen en ik zoek graag de diepte in de rug van de tegenstander", vertelde Pereira in een eerste reactie. . RWDM haalt kersvers Kaapverdisch international 1B-club RWDM heeft zijn rangen versterkt met de aanvaller Alexis Gonçalves Pereira. De Kaapverdiër komt transfervrij over van de Franse derdeklasser Châteauroux en tekende een contract voor 1 seizoen bij de club.

"Ik kan met beide voeten op doel trappen en ik zoek graag de diepte in de rug van de tegenstander", vertelde Pereira in een eerste reactie.

08-07-2021 08-07-2021.

23:20 23 uur 20. Hongla verlaat Antwerp voor Serie A. Martin Hongla heeft een mondeling akkoord met Hellas Verona. De middenvelder is al naar Italië afgereisd om de medische testen af te leggen. Hongla was een sterkhouder bij Antwerp en speelde 58 wedstrijden voor The Great Old. . Hongla verlaat Antwerp voor Serie A Martin Hongla heeft een mondeling akkoord met Hellas Verona. De middenvelder is al naar Italië afgereisd om de medische testen af te leggen. Hongla was een sterkhouder bij Antwerp en speelde 58 wedstrijden voor The Great Old.

23:18 23 uur 18.

14:14 14 uur 14. Mercier verlengt bij OH Leuven. Bij OH Leuven zitten ze niet stil. Eerder op de dag maakten de Leuvenaars de komst van de 23-jarige Scotty Sadzoute bekend en nu komen ze met een contractverlenging op de proppen. Kapitein Xavier Mercier (31) verlengt zijn contract tot 2023. "De voorbije weken waren niet altijd makkelijk met die transferbeslommeringen", vertelt Mercier op de clubwebsite. "Maar nu ik weet waar mijn toekomst ligt, kan ik me volledig focussen op het komende seizoen." . Mercier verlengt bij OH Leuven Bij OH Leuven zitten ze niet stil. Eerder op de dag maakten de Leuvenaars de komst van de 23-jarige Scotty Sadzoute bekend en nu komen ze met een contractverlenging op de proppen.

Kapitein Xavier Mercier (31) verlengt zijn contract tot 2023. "De voorbije weken waren niet altijd makkelijk met die transferbeslommeringen", vertelt Mercier op de clubwebsite. "Maar nu ik weet waar mijn toekomst ligt, kan ik me volledig focussen op het komende seizoen."