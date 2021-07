Transfers JPL/1B: Anderlecht laat Vranjes terugkeren naar AEK Athene

17:42 17 uur 42. Anderlecht laat Vranjes naar Athene vertrekken. Anderlecht laat centrale verdediger Ognjen Vranjes definitief vertrekken naar AEK Athene. De Bosniër kwam in de zomer van 2018 naar de hoofdstad. Na uitleenbeurten aan de Griekse topclub en Charleroi keert de 31-jarige verdediger terug naar Athene. Vranjes kwam slechts 18 keer in actie bij paars-wit en gaat nu op zoek naar speelminuten bij de club waar hij reeds de titel pakte. . Anderlecht laat Vranjes naar Athene vertrekken Anderlecht laat centrale verdediger Ognjen Vranjes definitief vertrekken naar AEK Athene. De Bosniër kwam in de zomer van 2018 naar de hoofdstad.

Na uitleenbeurten aan de Griekse topclub en Charleroi keert de 31-jarige verdediger terug naar Athene.

Vranjes kwam slechts 18 keer in actie bij paars-wit en gaat nu op zoek naar speelminuten bij de club waar hij reeds de titel pakte.



18:27 18 uur 27. Antwerp haalt versterking voor het middenveld. Met het vertrek van onder meer Refaelov, Hongla en Mbokani zag Antwerp de voorbije weken heel wat kwaliteit vertrekken. De Great Old besloot zich dan ook al stevig te versterken, met Alhassan Yusuf werd transfer nummer 10 aangekondigd. Yusuf komt over van het Zweedse IFK Göteborg en ondertekende een contract voor 4 seizoenen bij Antwerp. Hij komt het best tot zijn recht als defensieve middenvelder. Eerder versterkte Antwerp zich al met doelman De Wolf, verdedigers Almeida, Ben Hamed, Engels en Bataille en aanvallers Frey, Vilsaint, Soussi en Balikwisha.

21:51 21 uur 51. Zinho Vanheusden schrijft afscheidsbrief aan supporters. Zinho Vanheusden trekt opnieuw naar Italië. De ex-kapitein van Standard nam op zijn sociale media de tijd om de club en de fans te bedanken. "Ik heb een dubbel gevoel als ik dit schrijf", opent hij. "Enerzijds ben ik droevig dat ik niet meer voor jullie zal spelen, anderzijds ben ik zo fier dat ik jullie kapitein mocht zijn." "Ik wil jullie bedanken voor alle liefde, steun en kracht die jullie mij gegeven hebben. Als kind zat ik naast jullie in de tribune om later voor jullie te spelen en zelfs jullie kapitein te zijn." "Ik hou van jullie en van Standard. Jullie zitten voor altijd in mijn hart."

"Ik heb een dubbel gevoel als ik dit schrijf", opent hij. "Enerzijds ben ik droevig dat ik niet meer voor jullie zal spelen, anderzijds ben ik zo fier dat ik jullie kapitein mocht zijn."

"Ik wil jullie bedanken voor alle liefde, steun en kracht die jullie mij gegeven hebben. Als kind zat ik naast jullie in de tribune om later voor jullie te spelen en zelfs jullie kapitein te zijn."

"Ik hou van jullie en van Standard. Jullie zitten voor altijd in mijn hart."

11:19 11 uur 19. KV Mechelen verhuurt Valkenaers opnieuw aan Thes Sport. KV Mechelen heeft bekendgemaakt dat het Arno Valkenaers ook komend seizoen zal uitlenen aan eerstenationaler Thes Sport. De twintigjarige doelman speelde ook vorig seizoen al voor de club uit Tessenderlo.

Door de coronacrisis en de afgelasting van de competitie op het derde niveau in België kwam hij er slechts drie keer in actie. In Mechelen heeft Valkenaers nog een contract tot medio 2023.

16:32 16 uur 32. Moeskroen vist clubloze Tainmont op. Degradant Moeskroen heeft zich versterkt met de Fransman Clément Tainmont. De 35-jarige middenvelder was enkele dagen op proef en heeft het bestuur van de Henegouwse club overtuigd hem een contract voor te schotelen.

Tainmont heeft heel veel ervaring. Zo was hij in de Jupiler Pro League al in de slag bij Sporting Charleroi en KV Mechelen, met wie hij de Beker van België won. Sinds 1 juli 2020 zat hij zonder club.

12:46 12 uur 46. Eupen plukt ex-jeugdspeler Standard Jérôme Déom weg bij MVV. Eersteklasser KAS Eupen heeft zich versterkt met onze landgenoot Jérôme Déom. De 22-jarige middenvelder komt over van de Nederlandse tweedeklasser MVV, hij tekende voor 3 jaar.

Déom speelde van 2008 tot 2016 bij de jeugd van Standard, waar hij in het seizoen 2016-2017 ook flink wat speelkansen in Play-off II kreeg. Daarna verdween de centrale middenvelder uit beeld, waarna MVV in 2018 op de proppen kwam, eerst op uitleenbasis en later ook met een definitieve transfer.

Afgelopen seizoen was de voormalige jeugdinternational er in 37 wedstrijden goed voor 3 doelpunten en 8 assists.

14:32 14 uur 32. Beiranvand mag het gaan proberen in Portugal. Alireza Beiranvand zet zijn carrière verder bij Boavista Porto. De nummer dertien van het voorbije seizoen in de Portugese Primeira Liga huurt de 28-jarige Iraanse doelman voor één seizoen van Antwerp. Boavista bedong ook een aankoopoptie.



Beiranvand streek vorige zomer met veel tromgeroffel neer op de Bosuil, maar zijn passage bij Antwerp werd geen succes. Coach Ivan Leko bestempelde de Iraniër snel als een "verkeerde keuze."



Hij speelde uiteindelijk twaalf wedstrijden voor de Great Old, allemaal in de maanden december, januari en februari, maar moest vooral de bank warm houden. Zijn contract bij Antwerp loopt nog tot juni 2023.

12:21 12 uur 21. Genk plukt flankverdediger weg bij Lierse. Genk heeft Yentl Van Genechten een contract voor twee seizoenen met een optie van 1 jaar laten tekenen. De rechtsvoetige flankverdediger komt over van 1B-club Lierse Kempenzonen. "Hij heeft een erg groot loopvermogen en een goede voorzet", klinkt het bij Genk.

22:30 22 uur 30. Gent strikt 24-jarige Ivoriaanse spits. KAA Gent heeft zijn voorhoede versterkt. De Buffalo's plukken Vakoun Bayo weg bij Celtic. De 24-jarige Ivoriaanse spits werd vorig seizoen nog uitgeleend aan Toulouse en tekent nu een contract tot 2025 bij Gent.

Bayo moet de vervanger worden van Roman Jaremtsjoek die zo goed als zeker vertrekt bij de Buffalo's.

20:58 20 uur 58. Portugees voor Antwerp. Na het vertrek van Hongla is er bij Antwerp nog transfernieuws te rapen. De 26-jarige Dinis Almeida tekende een contract van 3 seizoenen bij The Great Old. De Portugese centrale verdediger wordt transfervrij overgenomen van Lokomotiv Plovdiv. In Bulgarije speelde hij de voorbije twee seizoenen 63 wedstrijden.



